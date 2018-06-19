/ На учащихся челябинской школы музыки оформляли банковские рассрочки

Челябинка хотела быть барабанщицей, а стала участницей финансовой истории.

Челябинка Елена давно мечтала научиться играть на барабанах и наконец-то решила осуществить задуманное. Девушка увидела в социальной сети приглашение на бесплатное пробное занятие и отправилась постигать азы обращения с ударными. Но находясь буквально в шаге от своей мечты, она едва унесла ноги из музыкального учреждения. Начинающая барабанщица поняла, что рискует невольно стать заемщиком банка. Во время оформления договора клиентке внезапно пришло СМС от финансовой организации.

Я пошла на бесплатное занятие по барабанам, в конце преподаватель рассказал об условиях обучения — стоимость была разной в зависимости от того, на какой период заключать договор. Я засомневалась, но меня уговорили. Мне никто не говорил, что это оформляется через банк, я думала, что заключаю просто договор со школой. Потом меня сфотографировали — тут у меня закрались сомнения, а еще через несколько минут мне на телефон пришло смс от банка — код подтверждения на обработку персональных данных, который я машинально продиктовала. — пояснила сайту «Первый областной» Елена Плишкина.

Когда девушка пыталась уточнить условия расторжения договора, точной информации, по ее словам, никто предоставит не смог. Специалист школы пояснил, что оформляет беспроцентную рассрочку. После этого Елена отказалась от услуг и забрала документы. В администрации заведения пояснили: это стандартные условия, которые еще никого не смутили.

У нас ребята покупают курс, а не одно занятие — мы так не работаем, за одно занятие ничему не научиться. Курс можно оплатить двумя вариантами: либо стопроцентная оплата, либо рассрочка, которая происходит через банк, но клиент при этом ничего не переплачивает, в договоре все прописано. — заявил сайту «Первый областной» руководитель школы барабанов Сергей.

При этом в организации уточнили: если договор расторгается раньше срока, никаких переплат от учеников якобы не потребуется. При этом неприятные сюрпризы могут ждать тех, кто внезапно бросит обучение. В таких случаях неустойку ученик вынужден взять на себя. В школе утверждают: от клиентов это никто не скрывает, все условия прописаны в договоре. Так, по словам дирекции, уже обучаются более 100 человек.

Что касается несостоявшейся барабанщицы Елены, то она решила поискать другие варианты обучения игре на музыкальных инструментах, более тщательно изучая условия оплаты уроков.