Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.84 +0.04 74.42 -0.09
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Двух челябинцев осудили за подделку туалетной бумаги

Двух челябинцев осудили за подделку туалетной бумаги

Ими было изготовлено почти 260 тысяч рулонов контрафакта.
сегодня в 17:32
  |  Происшествия

Двое жителей Челябинска получили срок за изготовление поддельной туалетной бумаги. На ее продаже мужчины заработали более 2 миллионов рублей.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в период с 2014 по 2017 год был организован подпольный цех по производству контрафактной туалетной бумаги с использованием товарного знака ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова».

В период времени с февраля по апрель 2017 года соучастники в подпольном цехе по адресу г. Челябинск, ул. 2-ая Дальняя, 1а, изготовили с целью последующей реализации 259 584 рулонов контрафактной туалетной бумаги под видом оригинальной туалетной бумаги под наименованием «Туалетная бумага из Набережных Челнов», на этикетке которой размещались товарные знаки правообладателем которых является ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова». 10.04.2017 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции по вышеуказанному адресу контрафактная туалетная бумага была изъята. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В ходе следствия было установлено, что рабочие предприятия не подозревали, что участвуют в производстве контрафакта. Организаторы признаны виновными в по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Суд приговорил их к 2 годам условно с испытательным сроком в 2 года.

Происшествия
Детскую площадку, на которой едва не умерла воспитанница садика, проверит прокуратура
26.02.2019
Детскую площадку, на которой едва не умерла воспитанница садика, проверит прокуратура
Культура
Нарушений прав работников Усть-Катавского завода не нашла прокуратура
19.02.2019
Нарушений прав работников Усть-Катавского завода не нашла прокуратура
Общество
Борис Дубровский поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
11.01.2019
Борис Дубровский поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Общество
Пообщаться с представителями Генпрокуратуры в режиме онлайн смогут южноуральцы
26.12.2018
Пообщаться с представителями Генпрокуратуры в режиме онлайн смогут южноуральцы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
С активными жительницами Челябинской области встретился Борис Дубровский
сегодня в 17:51
С активными жительницами Челябинской области встретился Борис Дубровский
Происшествия
Двух челябинцев осудили за подделку туалетной бумаги
сегодня в 17:32
Двух челябинцев осудили за подделку туалетной бумаги
Общество
Пробки в восемь баллов в канун праздника зафиксированы в Челябинске
сегодня в 17:22
Пробки в восемь баллов в канун праздника зафиксированы в Челябинске
Общество
Челябинские врачи провели уникальную операцию девушке-инвалиду
сегодня в 17:20
Челябинские врачи провели уникальную операцию девушке-инвалиду
Общество
Борис Дубровский провел встречу с женским активом ветеранов Челябинска
сегодня в 16:38
Борис Дубровский провел встречу с женским активом ветеранов Челябинска
Общество
Челябинская область вошла в десятку регионов по продаже духов и мягких игрушек
сегодня в 16:18
Челябинская область вошла в десятку регионов по продаже духов и мягких игрушек
Происшествия
Детей, забирающихся по внешней стороне балкона на пятый этаж, запечатлели очевидцы
сегодня в 15:54
Детей, забирающихся по внешней стороне балкона на пятый этаж, запечатлели очевидцы
Общество
Челябинцы смогут купить автомобиль через AliExpress
сегодня в 15:26
Челябинцы смогут купить автомобиль через AliExpress
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6