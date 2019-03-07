/ Двух челябинцев осудили за подделку туалетной бумаги

Ими было изготовлено почти 260 тысяч рулонов контрафакта.

Двое жителей Челябинска получили срок за изготовление поддельной туалетной бумаги. На ее продаже мужчины заработали более 2 миллионов рублей.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в период с 2014 по 2017 год был организован подпольный цех по производству контрафактной туалетной бумаги с использованием товарного знака ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова».

В период времени с февраля по апрель 2017 года соучастники в подпольном цехе по адресу г. Челябинск, ул. 2-ая Дальняя, 1а, изготовили с целью последующей реализации 259 584 рулонов контрафактной туалетной бумаги под видом оригинальной туалетной бумаги под наименованием «Туалетная бумага из Набережных Челнов», на этикетке которой размещались товарные знаки правообладателем которых является ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова». 10.04.2017 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции по вышеуказанному адресу контрафактная туалетная бумага была изъята. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В ходе следствия было установлено, что рабочие предприятия не подозревали, что участвуют в производстве контрафакта. Организаторы признаны виновными в по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Суд приговорил их к 2 годам условно с испытательным сроком в 2 года.