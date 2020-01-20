Генеральным директором ВСК избран Александр Тарновский

Бизнесмен обладает глубоким пониманием всех вопросов страховой деятельности.

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20 января 2020 года Общее собрание акционеров Страхового акционерного общества «ВСК» приняло решение об избрании генеральными директором ВСК Александра Яковлевича Тарновского. Согласно требованиям действующего законодательства РФ решение о назначении вступает в силу со дня, следующего за датой согласования Банком России кандидатуры Александра Тарновского на должность генерального директора.

Александр Тарновский сменит на этом посту Олега Овсяницкого, проработавшего в должности генерального директора 10 лет.

«Я хочу выразить огромную благодарность Олегу Овсяницкому за большой вклад в развитие Компании. ВСК продемонстрировала впечатляющий рост за те годы, что он возглавлял исполнительный орган ВСК. Достигнутые под его руководством финансовые показатели являются одними из сильнейших на финансовом рынке России», — отметил председатель Совета директоров Сергей Цикалюк.

Олег Овсяницкий продолжит работать в органах управления ВСК на позиции члена Совета директоров и будет курировать ряд стратегических направлений развития компании, включая вопросы, связанные с ростом бизнеса и работу с ключевыми партнёрами.

На позиции генерального директора Александр Тарновский сфокусируется на достижении целей стратегии Страхового Дома ВСК и задач, требующих реализации ряда принципиальных изменений: формировании качественно иной технологической инфраструктуры и развитии информационных технологий, создании оптимальных управленческих механизмов, росте кадрового потенциала коллектива компании.

Александр Тарновский родился 17 февраля 1979 года в городе Оргеев Молдавской ССР. Окончил Молдавский государственный университет по специальности «Право» и Тверской государственный университет по специальности «Финансы и кредит». С 2010 по 2017 год возглавлял Тверской филиал ВСК. Под его руководством филиал занял лидирующие позиции в регионе. С 2017 года занимал должности заместителя генерального директора по розничному страхованию и старшего вице-президента , руководителя департамента регионального развития. Обладая обширным опытом и глубоким пониманием всех вопросов страховой деятельности на руководящих должностях в головном офисе, Александр успешно реализовал ряд масштабных проектов по трансформации бизнеса и повышению эффективности процессов.

«ВСК уже многие годы — один из лидеров страхового рынка России. Компания обладает исключительным для отрасли опытом и потенциалом для решения любых задач. Я уверен, что сегодня в нашей стране существуют огромные возможности для развития страхового рынка и продолжения роста бизнеса нашей Компании. Для меня большая ответственность реализовать поставленные акционерами стратегические цели. Это прежде всего развитие и внедрение новых технологий для удобства, пользы и благополучия наших страхователей», — комментирует своё назначение Александр Тарновский.