/ Военная техника и сотрудники экстренных служб съехались в центр Челябинска

В южноуральской столице продолжается репетиция парада Победы.

Генеральная репетиция парада Победы проходит в Челябинске сегодня, 7 мая. Как передает корреспондент сайта «Первый областной» с места событий, сегодня основная задача — соединить вместе три элемента парада: построение, выступление творческих коллективов и проезд военной техники.

Сегодня последняя генеральная репетиция торжественного построения на площади Революции. Нам необходимо соединить художественную часть, которую представляют дети, и построение гарнизона. Сегодня мы будем как раз все репетировать, соединять. Впервые перед 9 мая на площадь выйдет техника. Посмотрим, как техника пройдет с гарнизоном. — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

В репетиции также принимают участие сотрудники МЧС, Росгвардии, кинологи и другие. На площадь Революции съехалась современная техника, а также техника военных лет. Предполагается, что мероприятие продлится до 10 вечера.