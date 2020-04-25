Режим въезда и выезда могут усилить в Трёхгорном

Всё из-за распространения коронавирусной инфекции в близлежащих городах.

Послушать 00:00

В Трёхгорном Челябинской области в связи с распространением коронавирусной инфекции возможно усиление режима выезда из города. Об этом говорится на официальной странице города в социальной сети «ВКонтакте».

«Неделя была сложная. Вам известно, что в нашем городе было выявлено два случая заболевания коронавирусной инфекцией, данные жители сейчас доставлены в одну из больниц города Челябинска. Их состояние удовлетворительное. В целом ситуация не улучшается. Поэтому уважаемые жители города, я призываю вас оставаться дома, не выезжать из города и соблюдать все предписанные требования»,— сказал в видеообращении глава города Евгений Сычёв.

Кроме того, в сообщении в соц.сети говорится, что ситуация с распространением COVID-19 в близлежащих населенных пунктах контролируется и проверятся сотрудниками Межрегионального управления № 72 ФМБА России. И в случае ухудшения ситуации возможно усиление режима выезда из города.

«Вводимые меры по усилению режима — это рекомендации руководства ГК „Росатом“ и губернатора Челябинской области. Мы должны четко понимать и отдавать себе отчет в том, что если в нашем городе заболеют врачи, то других специалистов мы не получим, и тогда случится непоправимое. А заражение сотрудников предприятия может привести к возникновению угрозы его безопасного функционирования»,— говорят в администрации Трёхгорного.

Также Евгений Сычёв поблагодарил городские службы, которые провели комплекс работ по локализации очага, по дезинфекции подъездов и медиков, которые доставили больных в Челябинск.