/ Минтранс планирует возобновить авиасообщение с Египтом в феврале 2018 года

Первые самолеты отправятся в Каир.

Воздушное сообщение между Москвой и Каиром планируют восстановить в следующем году. Первые полеты могут пройти в середине февраля 2018 года. Российское ведомство признало, что аэропорт отвечает всем требованиям безопасности и готов принимать россиян. Решения о возобновлении чартерных рейсов в аэропорты курортных городов Египта пока нет.

Мы сегодня можем достаточно уверенно говорить о том, что в первой половине февраля, если не будет никаких других изменений и событий, регулярное движение между Каиром и Москвой будет полностью восстановлено. — передает ТАСС слова министра транспорта России Максима Соколова.



Отметим, что открытие воздушного сообщения с курортными городами — Шарм-эш-Шейхом и Хургадой, пока не планируется. Им, по словам министра, есть над чем еще поработать.