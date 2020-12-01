Где в Челябинской области легче всего подхватить ВИЧ

Роспотребнадзор назвал города и районы с большим приростом заражённых.

Роспотребнадзор назвал территории Челябинской области, которые демонстрируют самый большой прирост заразившихся ВИЧ.

«По данным за 10 месяцев 2020 года, это Карабаш и Кыштым, а также Чесменский, Увельский и Саткинский районы. В этих же территориях низкий охват тестирования. То есть тестов проводят меньше, а положительных результатов получают больше, чем у других», — заявила заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Степанова.

Самой уязвимой категорией сейчас является возрастная группа от 30 до 49 лет. Преобладающий путь заражения — половой. В целом он составляет больше 67%, а у женщин доходит до 90%.

По данным Федерального центра СПИД, Челябинская область входит в десятку самых проблемных территорий России.

По заболеваемости ВИЧ-инфекцией мы на третьем месте в стране после Кемеровской и Свердловской областей. При подсчете этого параметра учитывают число положительных тестов с начала 2020 года.

По поражённости ВИЧ-инфекцией мы на втором месте после Кемеровской области. Уровень поражённости территории определяют по общему числу ВИЧ-инфицированных в регионе.