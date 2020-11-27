Челябинцы смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ

Акция приурочена ко дню борьбы со СПИДом.

В преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом у жителей Челябинска появилась возможность проверить свой статус ВИЧ и сделать экспресс-тест. Пройти его можно будет в четырёх точках 29 ноября, а также 1 и 5 декабря, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.



«Специалисты областного центра СПИД на брендированных площадках также расскажут, что такое ВИЧ-инфекция, мифы и реальные факты о путях передачи и распространении ВИЧ»,— отметили в Минздраве Челябинской области.

Экспресс-тестирование можно будет пройти в следующих точках:

29 ноября с 14:00 до 18:00 — мобильный пункт у ТРК «Горки» (улица Артиллерийская, 136);

1 декабря с 15:00 до 18:00 — ЮУрГУ, актовый зал комплекса «Сигма» (проспект Ленина, 78в); с 14:00 до 20:00 — «Фестиваль здоровья», ТРК «Горки».

5 декабря с 15:00 до 20:00 — ледовая арена «Трактор».

Отметим, на сегодня Челябинская область занимает седьмое место по всей России по показателю заражённости ВИЧ-инфекцией. В УрФО регион находится на третьем месте после Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.