Почему нужно знать о своем ВИЧ-статусе

Разговор о действительно важном.

Об этой теме иногда умалчивают и просто обходят её стороной. Но известная фраза говорит сама за себя: «ВИЧ — касается каждого». Во Всемирный день борьбы со СПИДом давайте всё-таки не будем обходить стороной эту важную и непростую тему.По данным ЮНИЭДС (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу), с диагнозом ВИЧ-инфекция на сегодняшний день живут около 38 миллионов человек; за 2019 год 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ, 690 тысяч человек умерли от болезней, связанных со СПИДом.Челябинская область, по состоянию на 30 июня 2020 года, занимала 7-е место в России по показателю пораженности ВИЧ-инфекцией и 3-е место в УрФО после Свердловской области и ХМАО. Цифры не очень радужные.Как правило, люди не хотят узнавать о своем ВИЧ-статусе, боясь при этом мнения общества, которое до сих пор думает, что с ВИЧ нормальная жизнь невозможна. Это стереотипы, которые пока что, к сожалению, не развенчались.В Челябинской области можно бесплатно узнать о наличии антител к ВИЧ. Сделать это можно, в частности, в фонде «Источник Надежды».

«Нужно к этому быть готовым. Заранее предупреждаем человека, что с ВИЧ можно жить. Сейчас медицина шагнула довольно далеко в этом направлении, и, принимая антиретровирусную терапию, можно жить столько, сколько отведено»,

— рассказывает Сергей Сидоров, социальный работник Фонда «Источник Надежды».

«Есть некое социальное давление на людей, живущих с этой болезнью. Человеку кажется, что он везде будет отвергнут. В большинстве случаев — это просто предрассудки»,

— объясняет Сергей Сидоров.



В центре занимаются не только социальной поддержкой «неспокойных» слоев населения, но и проводят экспресс-тестирование на ВИЧ. Тестирование здесь проходит бесплатно и абсолютно анонимно. Перед проведением самого теста человеку рассказывают все нюансы, а также узнают, готов ли он услышать результат.Затем человек дает согласие, заполняет анкету и дальше — тест. Если вдруг тест показал наличие антител к ВИЧ, то дальше человека сопровождают в СПИД-центр, где его ставят на учет и он получает дальнейшую терапию.Главное здесь понять, что если принимать терапию, то с этим можно жить.Как отмечают специалисты центра, молодежь сейчас стала более активна, молодые люди ответственно подходят к вопросам, касающимся их здоровья. Если раньше считалось, что эта болезнь исключительно наркоманов и женщин древнейшей профессии, то сейчас ситуация в корне поменялась. ВИЧ проник во все слои населения.

«Это показатель того, что ВИЧ-инфекция вышла в общество. И есть такой слоган, что „ВИЧ — касается каждого“. Это действительно так!»

— отмечает Алексей Тананин.

«Общественное мнение очень сильно влияет на психику человека»,

— рассказывает Алексей Тананин.

«На сегодняшний день, лечение, услуги профилактики и ухода при ВИЧ-инфекции гарантированы государством бесплатно для каждого гражданина РФ»,

— объясняет Алексей Тананин.

Как рассказывает генеральный директор фонда Алексей Тананин, около тысячи человек в месяц проходят экспресс-тестирование на ВИЧ в местах, поддерживаемых Фондом.Что касается общей статистики, то более 60% вновь выявленных случаев — это люди, инфицированные половым путём.Без изменений в обществе принять эту ситуацию непросто. В основном люди боятся мнения других: «А как подумают обо мне на работе», «Что скажут обо мне близкие».Как же мотивировать себя и быть готовым к результату теста? Ответ прост: «Нужно понять, что твое здоровье — важнее мнения людей и всего остального». Нужно знать, что с ВИЧ-инфекцией можно жить долго и счастливо.Любой человек, узнавший о своем положительном ВИЧ-статусе, может получать услуги в специализированном учреждении — СПИД-центре.

Есть несколько линий в антиретровирусной терапии. Стоимость лечения на начальном уровне обходится примерно до десяти тысяч рублей. Дальше немного больше.До сих пор в нашем обществе, если разговор касается ВИЧ, есть большой уровень дискриминации и страха. Чтобы в обществе стали более лояльно относится к людям с ВИЧ, нужно в первую очередь знать о путях передачи:— половом;— с грудным молоком ВИЧ-позитивной матери;— кровотоком (нужно, чтобы видимая капля крови попала в кровоток).Сегодня, во Всемирный день борьбы со СПИДом, пройти анонимное экспресс-тестирование, узнать о наличии антител к ВИЧ можно будет в мобильном пункте по адресу: Отечественная, 7 (парковка) с 9:00 до 12:00.Также мобильный пункт будет работать и в течение недели:2 декабря — ул. Цвиллинга, 90А (парковка), 9:00—12:00.3 декабря — Комсомольский проспект, 82А (парковка), 9:00—12:00.4 декабря — ул. Савина, 6 (парковка), 9:00—12:00.Вопросы и консультации можно получить по телефону доверия: 8(351) 777-47-25.