Челябинцам предлагают посмотреть интерактивный фильм и пройти экспресс-тест на ВИЧ

Событие приурочено ко Дню борьбы со СПИДом.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Челябинске пройдёт сразу несколько мероприятий. Жителей города приглашают на интерактивный показ фильма и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Событие организовано Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска совместно с ЮУрГУ и состоится в конференц-зале корпуса «Сигма» университета.



«Фильм, который посмотрят участники встречи, выпущен фондом „Такие дела“ и носит название „Всё сложно“. Это история девушки, которая с рождения является ВИЧ-положительной. Она живет обычной жизнью: встречается с друзьями, влюбляется и строит свою семью. По ходу картины зрителям будут заданы вопросы про ВИЧ-инфекцию — от их ответов зависит дальнейший сюжет фильма. До и после фильма можно будет пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ прямо на площадке мероприятия: это быстро и абсолютно безопасно»,— отметили организаторы мероприятия.

Кроме того, экспресс-тестирование можно будет пройти сразу в нескольких точках Челябинска с 1 по 5 декабря:

1 декабря, 9:00—12:00 — мобильный пункт рядом с улицей Отечественная, 7;

1 декабря, 15:00—21:00 — пункт тестирования в ТРК «Горки» в рамках Фестиваля здоровья;

2 декабря, 9:00—12:00 — мобильный пункт рядом с ул. Цвиллинга, 90а;

3 декабря, 9:00—12:00 — мобильный пункт рядом с Комсомольским проспектом, 82а;

4 декабря, 9:00—12:00 — мобильный пункт рядом с ул. Савина, 6;

5 декабря, 15.00—18.00 — зона тестирования в ледовой арене «Трактор» для зрителей матча.

Отметим, День борьбы со СПИДом был учреждён для остановки распространения ВИЧ-инфекции и отмечается в мире уже более 30 лет. На сегодня в Челябинской области инфицирован каждый 98-й житель. В группу риска может попасть абсолютно любой человек, а люди с положительным ВИЧ-статусом зачастую являются дискриминированной группой.