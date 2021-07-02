В минувший четверг поликлиники Челябинской области побили рекорд по числу привитых от коронавируса южноуральцев. Для тех, кому неудобно посещать поликлинику посреди рабочей недели, в ближайшие выходные будут открыты мобильные пункты вакцинации. Минздрав Челябинской области назвал адреса, по которым можно привиться в субботу и воскресенье, 3 и 4 июля.
Челябинск
3 июля
Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен», с 10:00 до 15:00.
ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00.
ТРК «Кольцо», с 12:00 до 18:00.
ТК «КС», с 12:00 до 16:00.
4 июля
ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00.
Магнитогорск
2 июля
Парк у «Вечного огня», с 17:00 до 19:00.
3 июля
Парк у «Вечного огня», с 11:00 до 14:00.
3 и 4 июля
ТРК «Гостиный двор», 2 этаж, с 11:00 до 15:00.
ТРК «Семейный парк», 1 этаж, с 11:00 до 15:00.
ТРК «Континент», 3 этаж, с 11:00 до 15:00.
Златоуст
3 и 4 июля
ТРК «Тарелка», с 12:00 до 17:00.
Пласт
3 июля
ТК «Раздолье», с 9:00 до 13:00.
4️ июля
ТК «Карат», с 8:00 до 13:00.
Сатка
3 июля
Привокзальная площадь п. Бердяуш, с 10:00 до 12:00.
Копейск
3 июля
ТРК «Слава», с 10:00 до 13:00.
Верхний Уфалей
3 июля
СНТ «Урал», с 10:00 до 12:00.
СНТ «Машиностроитель», с 10:00 до 12:00.
Троицк
3️ июля
Ледовая арена «Юниор», с 10:00 до 14:00.
Аша
3️ июля
Центральный рынок, с 9:00 до 12:00.
Чтобы успешно пройти вакцинацию, нужно захватить с собой три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Это необходимо, чтобы ввести информацию о прививке в электронную базу данных, без чего нельзя получить сертификат о вакцинации с QR-кодом на портале госуслуг.
Между тем стало известно, что привиться от коронавируса «Спутником Лайт» в Челябинской области можно будет за деньги. Платная вакцина будет доступна трудовым мигрантам.
Накануне Владимир Путин объяснил законность обязательной вакцинации от ковида. А Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса в Челябинской области и назвал категории пациентов, чьи анализы изучают особенно тщательно.
А в это время мошенники предлагают челябинцам купить фиктивные сертификаты о вакцинации от ковида. Ранее мы уже рассказали, чем это опасно.