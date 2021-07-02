Где поставить прививку от коронавируса в Челябинской области 3 и 4 июля: полный перечень адресов

Мобильные бригады медиков будут работать в ТРК, садах и парках

В минувший четверг поликлиники Челябинской области побили рекорд по числу привитых от коронавируса южноуральцев. Для тех, кому неудобно посещать поликлинику посреди рабочей недели, в ближайшие выходные будут открыты мобильные пункты вакцинации. Минздрав Челябинской области назвал адреса, по которым можно привиться в субботу и воскресенье, 3 и 4 июля.

Челябинск

3 июля

Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен», с 10:00 до 15:00.

ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00.

ТРК «Кольцо», с 12:00 до 18:00.

ТК «КС», с 12:00 до 16:00.

4 июля

ТРК «Родник», с 10:00 до 16:00.

Магнитогорск

2 июля

Парк у «Вечного огня», с 17:00 до 19:00.

3 июля

Парк у «Вечного огня», с 11:00 до 14:00.

3 и 4 июля

ТРК «Гостиный двор», 2 этаж, с 11:00 до 15:00.

ТРК «Семейный парк», 1 этаж, с 11:00 до 15:00.

ТРК «Континент», 3 этаж, с 11:00 до 15:00.

Златоуст

3 и 4 июля

ТРК «Тарелка», с 12:00 до 17:00.

Пласт

3 июля

ТК «Раздолье», с 9:00 до 13:00.

4️ июля

ТК «Карат», с 8:00 до 13:00.

Сатка

3 июля

Привокзальная площадь п. Бердяуш, с 10:00 до 12:00.

Копейск

3 июля

ТРК «Слава», с 10:00 до 13:00.

Верхний Уфалей

3 июля

СНТ «Урал», с 10:00 до 12:00.

СНТ «Машиностроитель», с 10:00 до 12:00.

Троицк

3️ июля

Ледовая арена «Юниор», с 10:00 до 14:00.

Аша

3️ июля

Центральный рынок, с 9:00 до 12:00.

Чтобы успешно пройти вакцинацию, нужно захватить с собой три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Это необходимо, чтобы ввести информацию о прививке в электронную базу данных, без чего нельзя получить сертификат о вакцинации с QR-кодом на портале госуслуг.

Между тем стало известно, что привиться от коронавируса «Спутником Лайт» в Челябинской области можно будет за деньги. Платная вакцина будет доступна трудовым мигрантам.

Накануне Владимир Путин объяснил законность обязательной вакцинации от ковида. А Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса в Челябинской области и назвал категории пациентов, чьи анализы изучают особенно тщательно.

А в это время мошенники предлагают челябинцам купить фиктивные сертификаты о вакцинации от ковида. Ранее мы уже рассказали, чем это опасно.