Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса в Челябинской области

И назвал категории пациентов, чьи анализы изучают особенно тщательно

В Челябинской области обнаружены мутантные штаммы коронавируса. Об этом в среду, 30 июня, на своем сайте сообщает управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

«С февраля 2021 в крупные лаборатории страны были направлены 44 пробы. В трех случаях выявлены мутантные штаммы: в одном случае — британский вариант, в двух других — одинаковые мутации, характерные для британского и бразильского геновариантов. На сегодняшний день штаммов COVID-19 с нерасшифрованным геномом в Челябинской области нет», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Определение штаммов коронавируса, которые циркулируют в Челябинской области, проводится в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Обследованию подлежит биоматериал россиян, вернувшихся из-за границы, а также тех пациентов, которые контактировали с прибывшими из-за рубежа. Кроме того, эпидемиологи определяют тип штамма у лиц с подозрением на повторное заражение и у тех, кто заболел коронавирусом спустя месяц после вакцинации. Также на анализ отправляют биоматериал пациентов, у которых болезнь протекает нетипичным образом.