Привиться от коронавируса «Спутником Лайт» в Челябинской области можно будет за деньги

Платная вакцина будет доступна трудовым мигрантам

В ближайшее время в Челябинской области начнется вакцинация мигрантов от коронавируса. Не имеющие гражданства России южноуральцы смогут привиться в специальных медицинских центрах за деньги. Такое заявление во время брифинга по коронавирусу в пятницу, 2 июля, сделала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По словам политика, мигранты смогут привиться вакциной «Спутник Лайт», которая пока доступна только для коммерческого использования.

«В Москве „Спутником Лайт“ уже начали прививать мигрантов. Мы уже связались с медицинскими центрами, где проходят медицинское освидетельствование приезжие на Южный Урал, и обсудили возможность вакцинации на Южном Урале. Думаю, что более подробная информация появится в течение недели и вскоре мигранты смогут поставить прививку за деньги», — заявила Ирина Гехт.

Вакцина «Спутник Лайт» является аналогом первого компонента вакцины «Спутник V». Производители этих препаратов уже заявляли, что «Спутник Лайт» можно будет использовать для быстрой вакцинации населения в период пандемии, для вакцинации тех, кто переболел, и для ревакцинации. Ирина Гехт говорила, что в Челябинской области «Спутник Лайт» можно будет использовать для вакцинации молодежи.

Однако пока вакцина не производится в больших объемах, привиться «Спутником Лайт» бесплатно нельзя. Сроки первой поставки вакцины на Южный Урал пока неизвестны.

Всего с начала вакцинации Челябинская область получила свыше 470 тысяч доз «Спутника V», около 17,5 тысяч доз препарат «ЭпиВакКорона» и около 4 тысяч доз «КовиВака».



Регион продолжает активно вакцинировать жителей. На этой неделе в Челябинскую область поступила дополнительная партия вакцины от коронавируса. Привиться в эти дни можно в поликлиниках по месту жительства, а также во время массовых акций в ТРК, на предприятиях, в садах и даже во дворах, куда выезжают мобильные бригады медиков.

«Единственный способ остановить распространение вируса — вакцинация. Если вирус не будет распространятся, не будет и мутаций, которые усложняют течение болезни и ее лечение», — напомнила Ирина Гехт.

Накануне Владимир Путин объяснил законность обязательной вакцинации от ковида. А Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса в Челябинской области и назвал категории пациентов, чьи анализы изучают особенно тщательно.

Между тем мошенники предлагают челябинцам купить фиктивные сертификаты о вакцинации от ковида. Ранее мы уже рассказали, чем это опасно.