За год количество вакансий в Челябинской области выросло на 22%

Количество соискателей работы в регионе также увеличилось.

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В Челябинской области за последний год увеличилось количество открытых вакансий. Соответствующие исследования провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга в России HeadHunter.

«По данным hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, в УрФО количество открытых вакансий в сентябре выросло на 4% по сравнению с августом и на 21% — по сравнению с сентябрем прошлого года. Показатели по Челябинской области отличаются: +2% и +22%, соответственно. При этом, по данным с начала года (за январь—сентябрь включительно), количество вакансий в УрФО выросло на 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в Челябинской области — на 14%», — сообщают специалисты hh.ru.

Отметим, что количество соискателей в УрФО также возросло. По сравнению с августом 2020 года — на 1%, по сравнению с сентябрем 2019 года — на 18%. В Челябинской области за последние девять месяцев прирост резюме на сайте по поиску работы составил 16%. Однако с августа по сентябрь количество соискателей сократилось на 2%.

Уровень конкуренции среди южноуральцев, желающих устроиться на работу, остается умеренным. На одну вакансию в среднем приходится 4,6 резюме. Наиболее востребованными являются вакансии в сфере высшего менеджмента — 9 резюме на вакансию, в сфере развлечений и масс-медиа — 7,5 резюме на вакансию. Однако в медицинской сфере, среди рабочего персонала и в сфере строительства зафиксирован кадровый дефицит: на одну вакансию приходится 0,9, 1,1 и 1,5 резюме, соответственно.