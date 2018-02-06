/ 70 миллионов рублей пойдут на газификацию 4 районов Челябинской области

Постановление уже подписано главой региона.

Газификация сельских территорий продолжается в Челябинской области. На это решено выделить 50 миллионов рублей из областного бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Борис Дубровкий. Деньги распределят между Агаповским, Аргаяшским, Верхнеуральским, Нагайбакским, Чебаркульским районами.

Средства выделены в рамках государственной программы развития сельского хозяйства в Челябинской области. Суммарно на эти нужды будет направлено около 70,3 миллиона рублей: 50 миллионов рублей — из областного бюджета, 20,296 миллиона рублей — из федерального. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.



Напомним, в 2017 году на газификацию Челябинской области выделили беспрецедентную сумму — 1,11 миллиарда рублей. Проложили 400 километров сетей высокого и низкого давления, 10 тысяч семей обеспечили газом.