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/ 70 миллионов рублей пойдут на газификацию 4 районов Челябинской области

70 миллионов рублей пойдут на газификацию 4 районов Челябинской области

Постановление уже подписано главой региона.
сегодня в 14:15
  |  Общество

Газификация сельских территорий продолжается в Челябинской области. На это решено выделить 50 миллионов рублей из областного бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Борис Дубровкий. Деньги распределят между Агаповским, Аргаяшским, Верхнеуральским, Нагайбакским, Чебаркульским районами.

Средства выделены в рамках государственной программы развития сельского хозяйства в Челябинской области. Суммарно на эти нужды будет направлено около 70,3 миллиона рублей: 50 миллионов рублей — из областного бюджета, 20,296 миллиона рублей — из федерального. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Напомним, в 2017 году на газификацию Челябинской области выделили беспрецедентную сумму — 1,11 миллиарда рублей. Проложили 400 километров сетей высокого и низкого давления, 10 тысяч семей обеспечили газом.

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Комментарии

Александр
17:34, 06.02.2018
У нас в с.Каракульское была газификация села.Подвели всем,даже где и не жили люди,наш дом забыли включить.Прошли все инстанции от гаранта конституции до премьера.Ни кто не помог,все отфутболили,ссылаясь на всякую чепуху.Журналисты!помогите хоть Вы нам,все документы есть, документы бюрократии.Интересно.на сколько квартир хватит денег,если мне предложили подвести самому к дому за полтора миллиона..где совесть у людей?

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