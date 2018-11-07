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80 тысяч семей подключились к газу с 2014 года

Борис Дубровский поддержал газификацию муниципалитетов 3,5 миллиардами рублей.
сегодня в 10:20
  |  Общество

В 2014 году Борис Дубровский вынес решение о поддержке муниципалитетов в подключении газоснабжения. За это время для достижения цели было выделено 3,5 миллиарда рублей, проложено 1,5 тысячи километров газопровода. К «голубому огню» подключились 80 тысяч южноуральских семей.

В этом году еще планируется проложить около 300 километров газовых труб и подключить к газоснабжению около 7 тысяч домовладений. Не так давно состоялось торжественное открытие газопровода, благодаря которому к нему смогут подключиться 240 домов. А в декабре подключить газовое отопление смогут жители двух улиц поселка Кулуево, где заканчивается реализация проекта.

Рекордсменами по газификации на селе в 2018 году выступают Агаповский и Верхнеуральский районы — там, где была наиболее насущная потребность и низкие показатели газификации, и там, где местные власти смогли организовать качественную разработку проектной документации. Поздравляю жителей этих двух районов. Также реализованы проекты в Нагайбакском, Чебаркульском, Увельском и Аргаяшском районах. — отметил Борис Дубровский.

Жители села Медведево, Чебаркульского района, уже активно подключают свои дома к газовой сети. На этот проект, по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, было выделено 33 миллиона рублей. Одними из первых подключили свой дом к газовому отоплению семья Ведерниковых.

Топили печку всю зиму, таскали дрова, выносили золу. Столько грязи, столько неудобств: и тяжело, и дрова сейчас очень дорогие стали. Теперь вообще красота! Даже не знаю, что мы зимой делать будем, чем заниматься?! Конечно облегчение, даже слов нет. — рассказала о своих эмоциях Татьяна Ведерникова.

В разных стадиях реализации проекты подключения в деревнях Пустозерово и Темир, определяется подрядчик строительства газопровода в поселок Спутник, в доработке проект газопровода Болотово-Уштаганка.

Полноценное финансирование программы началось по инициативе губернатора области Дубровского Бориса Александровича. С 2010 по 2013 год мы получили на газ всего четыре миллиона. Если бы газификация все время шла такими темпами, как сегодня, думаю, у нас в очереди уже не было бы ни одного проекта. — отметил глава Чебаркульского района Александр Король.

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