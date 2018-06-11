/ Товарный знак газеты «Челябинский рабочий» выкупил экс-участник «Дома-2»

Он единственный готов был вести торги за лот.

Имущество ЗАО «ЧР-Менеджер», которое владело газетой «Челябинский рабочий» и принадлежащими редакции помещениями, почти распродано. Накануне стало известно, что на торгах удалось реализовать товарный знак газеты. Новым владельцем стал Василий Середонин. Челябинский предприниматель больше известен своим эпатажным поведением. Он провозглашал себя Папой Петром II, двойником прежнего мэра, а также претендовал на сердце Ксении Собчак в проекте «Дом-2».

По лоту № 8 (товарный знак «Челябинский рабочий») победитель — Середонин Василий Васильевич, единственный допущенный участник, представивший заявку на участие в торгах по цене не ниже минимальной на периоде 225 000 рублей, заинтересованности нет. — проинформировали в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ранее были проданы несколько гаражных боксов. Новым владельцем стал представитель Озерска. Офисные помещения выкупило закрытое акционерное общество из Екатеринбурга. Логотип «Челяба» теперь принадлежит жителю Самары. За него заплатили чуть больше 3 тысяч рублей.

Непроданными остаются товарный знак «Тумба», еще один гаражный бокс и доменное имя и сайт «Mediazavod.ru». Торги признаны несостоявшимися, потому что не было заявок на участие.

Напомним, газета «Челябинский рабочий» существовала больше 108 лет. Последний выпуск поступил в киоски «Роспечати» 30 июня 2016 года. Причиной закрытия газеты и роспуска коллектива стал финансовый крах.