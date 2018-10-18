/ Чемпионат «Абилимпикс — Южный Урал 2018» стартовал в Челябинске

В мероприятиях принимают участие более 180 специалистов с разными категориями инвалидности и ОВЗ.

В Челябинске 16 октября стартовал IV региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс — Южный Урал 2018». Участникам мероприятия предстоит показать умения, число которых выросло с 13 до 22. Сюда входят декоративное искусство, резьба по дереву, бисероплетение, токарные работы с ЧПУ, сухое строительство и штукатурные работы, кондитерское дело, кирпичная кладка и медицинский уход.

Международное движение «Абилимпикс», в которое в 2014 году включилась Челябинская область, призвано привлечь внимание общества к профессиональным возможностям людей с разными категориями инвалидности, к проблеме их обучения, трудоустройства и профориентации. — отметили в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Региональные состязания — всего лишь один из этапов, по результатам которого победители могут стать участниками IV национального чемпионат «Абилимпикс — Россия» и получить возможность трудоустройства. А еще памятные медали и призы. Так, 14 победителей регионального чемпионата представляли Челябинскую область в Москве в прошлом году. Южноуральцы привезли домой две золотых, две серебряных и бронзовую медаль.

Добавим, проект «Абилимпикс» входит в открытую платформу «Россия — страна возможностей», основная задача которой заключается в создании системы прозрачных социальных лифтов, самореализация талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, поддержка благотворительности и консолидация лучших общественных инициатив. Мероприятия чемпионата проходят в Челябинской области на семи площадках с 16 по 18 октября, участие в них принимают более 180 специалистов с разными категориями инвалидности и ОВЗ.