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Уникальный киберпротез получит южноуралец

Стоимость новой конечности составляет почти 3 миллиона рублей.
сегодня в 16:51
  |  Наука
Житель Магнитогорска, потерявший руку из-за ЧП на производстве, уже завтра, 25 октября, примерит новый киберпротез, изготовленный специально для него. Новая конечность стоит почти 3 миллиона рублей. Примерка и тест-драйв нового аппарата пройдет завтра, 25 октября. Контролировать процесс его установки будут специалисты-ортопеды.

Отметим, новый протез позволит молодому магнитогорцу без труда совершать повседневные человеческие вещи: есть, пить, самостоятельно одеваться, а также брать необходимые предметы. Важным фактором является то, что сумму на изготовление аппарата найдут в областном и федеральном бюджете.

Напомним, в марте этого года жительница Челябинска Анна Держицкая так же стала обладательницей кибер-руки. На помощь девушке, у которой от рождения не было правой конечности, пришел инженер из Екатеринбурга. Он разработал для нее образец протеза, который позволил Анне не только без труда выполнять бытовые обязанности, но и заниматься скульптурой.

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