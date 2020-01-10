«Гадания идут от сердца»: специалист ведической культуры рассказывает о святочных гаданиях

Кидать сапожок и жечь свечи, чтобы узнать будущее, можно до 19 января.

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Традиционно, в святки на Руси молодежь пыталась узнать свое будущее. Девушки пытались разглядеть в зеркале лицо суженого, а также спрашивали имя первого встречного, в надежде узнать, как будут звать будущего мужа. Но гадали в святочную неделю не только девушки, молодые люди тоже хотели знать, какой их ждет год.

«У парней раньше было много своих традиций: гадали на валенках, жгли костры. Могли залезть в соседний огород, чтобы увидеть, что происходит в доме. Что соседи делают (плачут, веселятся), такой и будет год. Парням можно было озорничать в это время. Например, в Брединском районе в одном из поселков до сих пор сохранилась традиция: если в Коляду хозяин не выставил угощение или был груб, парни могли распрячь его телегу и затащить ее на гору, которая называется "Гора дураков"», — рассказала сайту «Первый областной» специалист русской ведической культуры Наталья Яковлева.

В 2020 году гадать можно с 6 января по 19 января. Загадать что-то на ночь, нашептать на воду, вспомнить сон, кинуть сапожок и смотреть на узор из воска — существует множество вариантов, чтобы узнать свое будущее. Как утверждает Наталья Яковлева, способ гадания не так уж важен.

«Если ты не знаешь, но ты веришь, разреши себе больше, чем то, во что ты веришь. Гадания все от сердца идут», — подчеркивает Наталья Яковлева.

Главное, помнить, что все гадания раньше проходили в игровой форме. Даже если результат гадания был негативным, впечатления от этого сглаживались из-за того, что все происходило легко и шутя.