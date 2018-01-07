/ Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Рождеством

Глава региона выразил уверенность в преображении Челябинской области.

Сегодня, 7 января, православные христиане встречают Рождество Христово. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с праздником. Глава отметил важность сохранения человеческих качеств.

Много веков этот светлый праздник дарит тепло и радость, служит символом духовного единства людей. Под немеркнущей рождественской звездой каждого из нас переполняют надежды и новые замыслы, вера в то, что нам по плечу самые сложные задачи и мы преодолеем любые трудности. При этом сохраним самые лучшие человеческие качества: любовь к близким, искреннее внимание ко всем, кто нуждается в нашем участии, помощи и заботе. — сказал в своем поздравлении губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В завершении своего поздравления глава региона пожелал, чтобы добрый настрой помог преобразить Челябинскую область и страну, а также пожелал счастья, достатка, здоровья, любви и радости в каждый дом.