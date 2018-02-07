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/ «Будущее, которое наступило». Борис Дубровский связал развитие бизнеса с развитием ИТ-технологий

«Будущее, которое наступило». Борис Дубровский связал развитие бизнеса с развитием ИТ-технологий

В Челябинске открылся форум «Информационное общество».
сегодня в 13:40
  |  Общество

Перспективы ИТ-технологий обсуждают в Челябинске представители всех регионов России. Столица Южного Урала принимает форум «Информационное общество». Старт форуму дал губернатор Борис Дубровский, сообщив, что сейчас ИТ-продукты развивают и бизнес, и страну, и являются будущим, которое уже наступило.

В Челябинской области есть конкурентоспособные компании в сфере цифровых решений на глобальном рынке. Важно, что цифровые проекты не ограничены числом участников. Идеи генерируют и крупные компании, и небольшие фирмы. Цифровизация не ограничивается промышленным сектором. Она становится частью повседневной жизни. Это хорошо заметно в инфраструктурных проектах — прежде всего, в системе «Умный город». — сообщил Борис Дубровский.

На сегодняшний день главным ИТ-достижением текущего года в Челябинске можно считать открытие регоператора «Сколково». Теперь компании могут получить доступ ко всем ресурсам инновационного центра, а значит выпускники вузов по ИТ-направлениям не будут стремиться уехать в другие города. Сейчас учебных заведений, готовящих востребованных специалистов, 7.

Будущее за инновациями, за конкурентным «умным» продуктом, и мы все это хорошо понимаем. Желаю всем участникам форума продуктивной работы и новых полезных контактов. — завершил свою речь Борис Дубровский.

Напомним, форум «Информационное общество — 2018» пройдет с 7 по 10 февраля.

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Комментарии

Андрей
21:11, 07.02.2018
Мне одно не понятно, позиция того, кто назначил Дубровского губернатором. Кто сказал, что заработав миллиарды, при общем обнищании всей страны, можно быть хорошим администратором и хозяйственником, а не тем кем он является на самом деле?
Дмитрий
20:23, 07.02.2018
С приходом Дубровского Челябинск откатился в прошлое ( дороги, воздух, грязь везде и разруха)

О каких инновациях можно говорит в городе, где центральные улицы грязные и раздолбанные , а людям нечем дышать?
DonnaViedsEI
15:32, 07.02.2018
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