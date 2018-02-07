/ «Будущее, которое наступило». Борис Дубровский связал развитие бизнеса с развитием ИТ-технологий

В Челябинске открылся форум «Информационное общество».

Перспективы ИТ-технологий обсуждают в Челябинске представители всех регионов России. Столица Южного Урала принимает форум «Информационное общество». Старт форуму дал губернатор Борис Дубровский, сообщив, что сейчас ИТ-продукты развивают и бизнес, и страну, и являются будущим, которое уже наступило.



В Челябинской области есть конкурентоспособные компании в сфере цифровых решений на глобальном рынке. Важно, что цифровые проекты не ограничены числом участников. Идеи генерируют и крупные компании, и небольшие фирмы. Цифровизация не ограничивается промышленным сектором. Она становится частью повседневной жизни. Это хорошо заметно в инфраструктурных проектах — прежде всего, в системе «Умный город». — сообщил Борис Дубровский.

На сегодняшний день главным ИТ-достижением текущего года в Челябинске можно считать открытие регоператора «Сколково». Теперь компании могут получить доступ ко всем ресурсам инновационного центра, а значит выпускники вузов по ИТ-направлениям не будут стремиться уехать в другие города. Сейчас учебных заведений, готовящих востребованных специалистов, 7.

Будущее за инновациями, за конкурентным «умным» продуктом, и мы все это хорошо понимаем. Желаю всем участникам форума продуктивной работы и новых полезных контактов. — завершил свою речь Борис Дубровский.

Напомним, форум «Информационное общество — 2018» пройдет с 7 по 10 февраля.