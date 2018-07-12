/ Челябинец получил билет на финальный матч мундиаля от алмазодобывающей компании

Он победил в конкурсе на лучшее имя для большого драгоценного камня.

Челябинец Илья Турбачев выиграл билет на финал Чемпионата мира по футболу 2018. Он придумал «футбольное» имя для большого алмаза из коллекции АЛРОСА. Челябинец предложил назвать драгоценный камень в честь Льва Яшина, легендарного вратаря советской сборной. Этот же вариант специалисты АЛРОСА приняли около 30 раз, но именно представитель Южного Урала был первым.

Чемпионат мира по футболу в России FIFA 2018™ войдет в историю и, уверен, станет легендарным, как и личность бесценного игрока Льва Яшина. Являясь лучшим голкипером мира ХХ века, единственным вратарем — обладателем «Золотого мяча» в мире и чемпионом Европы 1960 года, он стал, поистине, одной из знаковых фигур мирового футбола, своеобразным алмазом. Крупные алмазы встречаются в природе крайне редко, каждый из них уникален, и таким же уникальным человеком и выдающимся спортсменом был Лев Иванович. − сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Главный экспонат «футбольной» алмазной коллекции от АЛРОСА назвали «Блестящий момент». Именно так характеризуют красивые моменты игры комментаторы. Название придумала Айталина Аргунова из города Мирный.