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/ Челябинец получил билет на финальный матч мундиаля от алмазодобывающей компании

Челябинец получил билет на финальный матч мундиаля от алмазодобывающей компании

Он победил в конкурсе на лучшее имя для большого драгоценного камня.
сегодня в 17:04
  |  Общество

Челябинец Илья Турбачев выиграл билет на финал Чемпионата мира по футболу 2018. Он придумал «футбольное» имя для большого алмаза из коллекции АЛРОСА. Челябинец предложил назвать драгоценный камень в честь Льва Яшина, легендарного вратаря советской сборной. Этот же вариант специалисты АЛРОСА приняли около 30 раз, но именно представитель Южного Урала был первым.

Чемпионат мира по футболу в России FIFA 2018™ войдет в историю и, уверен, станет легендарным, как и личность бесценного игрока Льва Яшина. Являясь лучшим голкипером мира ХХ века, единственным вратарем — обладателем «Золотого мяча» в мире и чемпионом Европы 1960 года, он стал, поистине, одной из знаковых фигур мирового футбола, своеобразным алмазом. Крупные алмазы встречаются в природе крайне редко, каждый из них уникален, и таким же уникальным человеком и выдающимся спортсменом был Лев Иванович. − сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Главный экспонат «футбольной» алмазной коллекции от АЛРОСА назвали «Блестящий момент». Именно так характеризуют красивые моменты игры комментаторы. Название придумала Айталина Аргунова из города Мирный.

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