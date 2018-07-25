/ Бельгийские овчарки из Челябинска «позаимствуют» имена звезд футбола

Четвероногие Мбапе и Акинфеев появятся на Южном Урале.

Жительница Челябинска вдохновилась прошедшим Чемпионатом мира по футболу и решила назвать детенышей бельгийской овчарки именами игроков. Щенков редкой породы в соответствии с кинологическими правилами нужно назвать на букву В. Поэтому имена Акинфеева, Дзюбы и других спортсменов придется адаптировать. Сложностей добавил и пол малышей, из восьми щенков только три мальчика.

Сейчас уже готов список игроков, имена которых я бы хотела дать щенкам. Проблема в том, что их три мальчика и пять девочек, здесь придется повыдумывать. Нам досталась буква В, поэтому есть предложение назвать одного из щенков, например, Великолепный Акинфеев. Одного — в честь игрока французской сборной Мбапе, одного — Дзюба. Одна девочка получит имя «Виват, Франция» — тот слоган, который кричали французский болельщики. — рассказала сайту «Первый областной» заводчица Светлана Май.

Заводчица сообщила, что выбирала имена с учетом характеров щенков. Те, которые активнее себя проявляют, станут «нападающими». Через несколько недель щенков уже можно передавать новым хозяевам. Их тренировками можно заняться с двух месяцев. Первые занятия могут проходить в домашних условиях, а к полугоду щенков можно выводить на поле. Пока же малыши сторонятся футбольного мяча.