/ Силовики проводят выемку документов на нескольких челябинских заводах сразу

Причиной для всех визитов стали подозрения о нарушении природного законодательства.

Проверка предприятий, занимающихся металлургией, оказалась массовой. Как удалось узнать сайту «Первый областной», сразу несколько мелких заводов находятся под пристальным вниманием Росприроднадзора и ФСБ. Прямо сейчас сотрудники ведомств находятся на месте, изучая документы и делая заборы воздуха и воды для проб. Все предприятия расположены в Металлургическом районе.

На место работают только УФСБ и Росприроднадзор. Причиной стала информации о возможных нарушениях природного законодательства. Вероятна незаконная предпринимательская деятельность при обращении с опасными материалами. Изучаются и вынимаются документы, идет забор проб. — уточнил сайту «Первый областной» собственный источник.

Напомним, 29 мая стало известно, что завод «Прогресс» посетили спецслужбы и представители Росприроднадзора. Аналогичные проверки ранее прошли на двух предприятиях группы «Мечел»: «Мечел-Кокс» и ЧМК. На последнем обнаружили незаконный слив в речку Черная. Вместе с отходами в водоем попадали опасные вещества, концентрация которых зашкаливала. Все это уходило в реку Миасс.