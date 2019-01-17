/ Николай Цуканов поздравил Челябинскую область с юбилеем

Полпред пожелал новых успехов и достижений южноуральцам.

Полномочный представитель президента Российской Федерации Николай Цуканов поздравил Бориса Дубровского и всех южноуральцев с юбилеем Челябинской области. Полпред вспомнил богатую историю Южного Урала, а также отметил, что наш регион был и остается одним из ведущих в России. Не забыл он и про заслуги области во время Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны жители области внесли огромный вклад в Победу, превратив Урал в «опорный край державы». Сегодня перед Челябинской областью стоят новые масштабные задачи социально-экономического развития. Уверен, что все они будут решены, и основой для этого является производственный и культурный потенциал области, трудовые традиции, уральский характер. — отметил в своем поздравлении полпред.

Южноуральцам Николай Цуканов пожелал крепкого здоровья, энергии, оптимизма, новых успехов и достижений.