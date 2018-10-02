/ Дикую природу России увидят в стране восходящего Солнца

Челябинская фотовыставка едет в Японию.

Из Челябинска в Японию отправляется выставка «Первозданная Россия». Жителям восточной страны представят 37 фотографий из Челябинского исторического музея. На них запечатлена красота дикой природы. Представители страны восходящего Солнца лично выбрали тематику выставки в рамках перекрестного года Японии и России.

В декабре прошлого года состоялась встреча в японском посольстве в Москве. Мы представили наш план мероприятий, куда вошли порядка 50 наименований. Японская сторона выбирала те, которые показались наиболее интересными. В частности внимание японцев привлекла выставка «Первозданная Россия», организатором которой выступает наш исторический музей. Эта выставка станет первой нашей ласточкой, отправившейся в Японию, мы надеемся, последуют и другие проекты. — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Вернисаж «Первозданной России» пройдет 4 октября в городе Мацуяма. Челябинская выставка будет экспонироваться в префектуре Эхимэ в концертном зале города Мацуяма и в художественном музее. Кроме выставки запланирован также русско-японский концерт.

Напомним, что неделю назад Японию посетил губернатор Борис Дубровский, возглавивший деловую делегацию. Встреча была посвящена бизнесу и инвестициям, но также партнерам удалось наладить культурную взаимосвязь.