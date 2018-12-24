/ Три солнца днем и три луны ночью запечатлели жители Челябинска

Необычное оптическое явление, называемое «гало», южноуральцы могли наблюдать накануне, 23 декабря.

Необычным явлением порадовала местных жителей столица Южного Урала. Многие горожане в социальных сетях поделились тем, что видели сразу три солнца и три луны на небе. Необычное оптическое явление, называемое «гало», южноуральцы могли наблюдать накануне, 23 декабря.

Невероятная красота природы! — написал Константин Ефимов в своем аккаунте в Instagram.

Первый раз в жизни сегодня увидели гало. Красота… — поделилась впечатлениями в Instagram Яна Май.

Отметим, гало — это оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света, который вызван чаще всего ледяными кристаллами в перистых облаках.

Добавим, что в этот раз челябинцы активно делились фотографиями не только дневного, но и ночного необычного явления. Солнечное гало — уже почти привычно для местных жителей, то три луны на небе в Челябинске можно наблюдать не так часто. Впрочем, появляется лунное гало по той же причине и выглядит так же эффектно.