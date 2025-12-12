Фотографы и модели стали самыми востребованными творческими профессиями Урала

Также в топ вошли аниматоры и администраторы арт‑пространств

Осенью 2025 года количество вакансий в сфере искусства и развлечений Урала увеличилось на 13%. Самыми востребованными стали фотографы и модели, сообщают аналитики «Авито Работы».

Параллельно вырос и интерес самих соискателей — их активность прибавила 6%. Наиболее значимым трендом стал скачок в оплате труда: среднее зарплатное предложение по всему Уралу достигло 78 тысяч рублей, что на 40% превышает показатели осени 2024-го. В Челябинской области зарплаты выросли на 45% и достигли 87 тысяч рублей в месяц.

Абсолютным лидером по динамике спроса стала профессия фотографа. Количество вакансий взлетело на 82%. Эта же специальность возглавила рейтинг по оплате: среднее предложение работодателей Урала для фотографов превысило 105 тысяч рублей ежемесячно.

Стабильный спрос сохраняется на модели (+42% вакансий) и аниматоров (+21%), чья востребованность традиционно усиливается в преддверии новогодних праздников и корпоративных мероприятий. Средние зарплаты у них держатся в районе 44—50 тысяч рублей.

Также выросло число желающих занять должности администраторов творческих пространств — на 68% к прошлому году. Средняя зарплата у них 57 тысяч рублей в месяц.