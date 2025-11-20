Челябинский блогер снимает видео в трамвае и набирает тысячи просмотров

Милена Варламова меняет отношение подписчиков к общественному транспорту

Никогда не задумывались, что общественный транспорт может стать эстетичной локацией для съемки? Поручни, ряды сидений, проносящаяся в окне картинка — чем не атмосферные детали фотосессии? Все это превратилось в декорации для роликов челябинки Милены Варламовой. Блогер выкладывает видео из общественного транспорта, которые набирают десятки тысяч просмотров, и рассказывает о своей любви к трамваям. Как родилась идея таких роликов и что помогает побороть стеснение в общественных местах, корреспондент 1obl.ru узнал у самой Милены.

Челябинка ведет свой блог около пяти лет, с тех пор, как ушла во фриланс. Начинала с публикации кейсов в сфере мобильной фотографии и SMM, а два года назад решилась на лайфстайл-блог о жизни, стиле и работе в медиа.

«Сейчас блог превратился во внутреннее отражение меня самой и адаптацию моей личной жизни к жизни в медиа. Любой контент, который я публикую или создаю, так или иначе отражает меня, мой жизненный опыт, мои мысли и отчасти даже мое прошлое. Мне сложно объективно судить о своем же блоге, но я с уверенностью могу назвать его своим личным пространством», — поделилась Милена.

С развитием блога появилась особая категория видео — в общественном транспорте. Поначалу Милена снимала в автобусах, но результат не очень нравился девушке: трафик все время большой, даже не в час пик, поэтому добиться идеальной картинки практически невозможно. После автобусов были троллейбусы — но и там повторилась та же история.

«Конечно, мне не хотелось нарушать личные границы пассажиров. Мне и самой было неловко: ты тревожишь людей, и нужно позировать перед камерой и толпой, когда вокруг так много народу», — добавляет челябинка.

И полтора года назад случился тот самый мэтч с трамваями: Милена села в вагончик для съемки и поняла, что в нем ей нравится абсолютно все. Низкий трафик, интерьер и плавно меняющийся фон за окнами стали идеальными условиями для создания контента. В тот период времени девушка частенько каталась на трамваях — так почему было бы не совместить поездку и возможность заснять красивое видео? Кстати, ролики были не просто «для души» — ими блогер хотела, в частности, показать, что контраст в жизни — это нормально, а статус пассажира общественного транспорта не ниже положения человека в автомобиле.

«Я всегда выступаю за честность — как перед самой собой, так и перед аудиторией. В тот период я почти 90% времени ездила на общественном транспорте. И у меня в голове возник вопрос: а почему я должна снимать свои ролики в машине или на фоне какой-то дорогой обстановки, если у меня ее попросту нет? В тот момент я поняла, что мой пример может послужить неким толчком к тому, чтобы люди стали проще ко всему этому относиться. Конечно, я преподносила это в юмористической форме, хотя и старалась сделать визуальную подачу стильной и качественной. Но главной целью было очень аккуратно и ненавязчиво дать людям понять, что это — окей. Что красивые девушки (да и не только они) ездят на общественном транспорте, и этого не стоит стыдиться», — рассказала Милена.

Ролики в трамваях набирают тысячи лайков, а количество просмотров некоторых доходит до 100 и 200 тысяч. Некоторые из них эстетичные — где Милена в стильных образах позирует на фоне сидений и окон, а некоторые больше про юмор — например, в одном видео она говорит друзьям, что подвезет их. А затем указывает на зеленый вагончик трамвая за своей спиной. Есть ролик и на миллион просмотров — в нем девушка едет с 19-литровкой кофе.

Правда, сейчас Милена Варламова в своей реальной жизни пересела на такси. Но только из-за удобства — перемещаться по городу с большими сумками и чемоданами с реквизитом для съемок на общественном транспорте сложно. Но если руки свободны, то готова и на трамвае прокатиться.

«Мне нравятся трамвайные маршруты, я обожаю архитектуру Челябинска, особенно старых улиц. Я могу просто сидеть, порой даже без наушников, и созерцать все, что происходит вокруг».

Представляете, у девушки даже есть автомобильное образование: она окончила Челябинский автомобильный техникум по специальности «организация перевозок и управление на транспорте». На практике во время учебы Милена даже поработала кондуктором в трамвае. А после колледжа работала в депо и пробовала себя в роли логиста на предприятии. С профессией оказалось не по пути, но общественный транспорт с тех пор занял большую часть сердца челябинки.

«Поэтому я и решила внести эту тему в свой контент — чтобы не забывать о том, с чего все начиналось. Как я уже говорила ранее, мне очень хотелось адаптировать свою жизнь в блог — не строить иллюзий вокруг своего образа, а делать все так, чтобы люди могли хотя бы немного узнать меня настоящую. Именно этим и был обусловлен мой выбор в пользу общественного транспорта в целом», — отметила Милена Варламова.

Не могли не спросить блогера о сегодняшних изменениях челябинских трамвайчиков. Оказалось, что Милена стала одной из первых, кто — цитата — «верещал от восторга» после начала транспортной реформы, потому что вагоны давно нуждались в замене.

«Я за качество и комфорт! А новые вагоны действительно очень комфортные. Я очень часто снимаю на одном и том же месте, в одном и том же вагоне, на одном и том же маршруте. И всегда абсолютно все мои челябинские подписчики спрашивают: „Где ты находишь этот вагон?“ Дело в том, что у нас в городе есть составы нескольких типов. И на остановке перед съемкой я стою и высматриваю тот самый вагон, который мне нужен для конкретной задумки. Именно от этого и зависит, на какой маршрут я в итоге сяду. Это как лотерея, только я жду не случайный выигрыш, а определенную модель!» — рассказала девушка.

Что о роликах в трамвае думают подписчики и челябинцы, которым видео попадаются случайно? По словам Милены, поначалу положительного отклика она не ждала, но спустя какое-то время публикаций с удивлением обнаружила, что людям понравился такой контент: зрителей восхищал контраст ситуации, где стильный человек снимается в, казалось бы, неожиданном месте.

«Но я хочу, чтобы восхищались не этим, а тем, что я не стесняюсь. Хотя это не совсем так — я на самом деле очень стесняюсь! Несмотря на то что я часто снимаю в общественном транспорте, мне всегда страшно: что подумают, что скажут, выгонят ли меня, отругают ли? Но хочется сказать, что ничего подобного не происходило. Ни пассажиры, ни водители, ни кондукторы никогда негативно не высказывались и даже не хихикали. Напротив, людей в вагоне, судя по всему, восхищает сам процесс съемки. Многие даже подходят, чтобы сфотографироваться или сняться со мной на видео», — признается челябинка.

Снимает Милена с помощью магнитного держателя для телефона (помогает сделать статичные кадры) или штатива (но признается, что это самый неудобный вариант). А еще в съемках помогает муж, причем не только физически, держа камеру, но и морально. Поддержка близкого, когда вокруг много незнакомых людей, успокаивает, делает ситуацию комфортной и не такой неловкой. И девушка добавляет — во время съемки старается никому не мешать: говорит с близкими вполголоса, не снимает лица пассажиров. А если по задумке нужно сменить несколько образов для ролика, то надевает термобелье, а нижним слоем — лосины и лонгслив. Так можно переодеться в вагоне, никого не смущая, — оставаться в одежде и просто добавлять новый слой.

«И еще я хочу сказать кое-что о своей аудитории. Огромное количество моих подписчиков тоже начали снимать в транспорте! Я действительно заметила, что лента рекомендаций стала более лояльна к такому контенту. Я не могу сказать, что это именно я завела этот тренд, но… мне очень хочется верить, что я как-то на это повлияла. Что мне удалось немного раскрыть людей и показать им, что это — не страшно. Что это не стыдно. Что ездить в трамвае и оставаться собой — это абсолютная норма жизни», — делится Милена Варламова.

Бонусом мы попросили дать совет: как не стесняться снимать или фотографировать себя в общественном транспорте. По словам Милены, она и сама каждый раз переживает, что подумают люди, как посмотрят. Но для блогера съемка — это работа, которая должна быть выполнена качественно, поэтому поблажек у девушки нет. А тем, кто хочет сделать кадр на память, но стесняется, Милена передает следующие слова:

«Даже если процесс будет неловким и некомфортным, он займет от силы 10 минут. Чаще всего, стоит вам выйти из вагона, пассажиры вас тут же забудут. А если и вспомнят, то, хочется думать, что исключительно в положительном ключе. Конечно, страх будет присутствовать всегда. Но нужно просто постараться отбросить все сомнения. Если вам действительно этого хочется — нужно пробовать. Это, знаете, мой главный принцип по жизни: лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и жалеть».

P. S. В будущем ждем ролики Милены из метротрама!