Бульдозеры и балерины: девушка из Челябинска делает фото в жанре сюрреализма

Одну из работ фотографа опубликовал международный журнал

В соцсетях и новостных пабликах разлетелись фотографии девушки с динозаврами. Кажется, что сюрреалистичные кадры сгенерировала нейросететь — платье Алисы в Стране чудес, красные колготы, тираннозавр с зубастой пастью... Человек, который писал этот скрипт, насмотрелся фантастики или решил описать свой сон?

Нет, это вполне реальные динозавры и девушка, сделанные фотографом Верой Юриной из Челябинска. Девушка рассказала корреспонденту 1obl. ru, чем вдохновляется и как делает кадр, которые попадают в международные журналы.





Вера Юрина — фотограф из Челябинска, родилась в творческой семье, окончила художественное училище, любит растения и яркие шапки. Она как типичный представитель поколения Z, пробовала разное: преподавала, лепила из глины, рисовала, работала флористом и контент-мейкером. Найти себя и свой стиль получилось в фотографии. Ее творческий метод — работа на контрасте.





Фото: коллаж из фото Веры

«Бульдозер — балерина», «динозавр — хрупкая девушка», «свадебное платье и фата — кеды и скейт». Она конструирует миры на основе контраста — берет грубую реальность индустриального города и соединяет ее с хрупкостью и нежностью.

«Мне еще в училище начали нравиться сюрреалистичные картины и фотографии. Авторы, которые создавали какой-то бред, сон при температуре 39 — вот это все для меня. Я давно хотела делать такие вещи, которые люди либо в привычной жизни не замечают, либо никогда не видели. Сопоставлять вещи обычные с необычными», — говорит девушка.

Процесс создания кадров девушка описывает так:

«Я увидела этот бульдозер. Он такой грубый, тяжелый, ржавый, старый, большой, громоздкий. И я начала искать антонимы к этим словам. Так родилась идея — хрупкая, изящная, легкая, светлая, летящая, нежная балерина».





Фото: коллаж из фото Веры

Эту фотографию Веры опубликовали в австрийском журнале Dodged Magazine. В определенный день месяца фотографы скидывают в издание кадры, потом их отбирают и публикуют на сайте.





«Это скорее имиджевое достижение. Вот человеку скажешь, что мои фото в журнале публикуются, так он сразу пойдет к тебе на съемку», — говорит Вера.

Подход работает безотказно, а каждая прогулка или поездка на велосипеде превращается в поиски той самой части, к которой ищется антоним. Увидела детский парк с динозаврами — подумала о противопоставлении «большой/страшный — маленький/хрупкий». Результат — очередная неожиданная фотосессия, выполненная точно в стиле ИИ.





Фото: коллаж из фото Веры

«Прививка от серости и одинаковости»

В своих кадрах она осознанно уходит от фотографии идеального мира, засилья которой, по ее мнению, уже всем достаточно.

«Сейчас очень много похожих авторов, очень много в инфополе всего похожего, стандартов... Я ищу нестандартные решения, чтобы зацепить внимание зрителя и немножко его отвлечь от этой повседневной суеты, этой серости, одинаковости», — признается девушка.

Она подбирает локации, уводит девушек, привыкших к студийным съемкам с «красивыми красными ногтями и жемчужными бусами», на заброшенные стройки или заставляет надувать мыльные пузыри в нелепых позах. Говорит, когда человек попадает в этот процесс, начинает чувствовать себя совершенно по-другому, получает новый опыт.

«Это такие вещи, где тебе скажут „ты что, дурак?“, если ты покажешь просто кому-то одному. А если большая аудитория может сказать „ты что, дурак? Это так круто!“», — говорит Вера.





Она выбирает уходить от «баннерной слепоты» и ищет смелость и искренность в искусстве. Даже если для этого нужно налить в стакан доместос, надеть пиццу на голову или взобраться на ржавую гору металлолома, чтобы поймать тот самый кадр.

«Творческим людям советую не ждать вдохновения, а находить его в процессе работы. Просто начните делать — и интерес, и идеи придут сами», — убеждена Вера Юрина.



