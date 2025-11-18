Челябинский фотограф рассказал, как «оживляет» Челябинск с помощью нейросетей

Автор трендового видео Роман Зуев — о том, как цифровые технологии помогли ему создать теплый образ промышленной столицы Урала

Социальные сети покорил необычный видеоролик, в котором знакомые челябинские пейзажи предстали в виде уютных вязаных картин. Автором креативного проекта стал местный фотограф Роман Зуев, который с помощью нейросетей создал теплый и домашний образ мегаполиса. Мы пригласили Романа в редакцию, узнали о его творческих поисках и знакомстве с нейросетями, а еще попросили его «связать» наш редакционный коллектив во время рабочего процесса.

* * *

Роман Зуев родился и вырос в Усть-Катаве — 20-тысячном небольшом городке на западе региона. Именно там в 12‑летнем возрасте он впервые взял в руки фотоаппарат. Камеру он попросил у родителей на день рождения. И получил «зеркалку» — Nikon D3100.

«В интернете я увидел крутые фотки с мероприятий. А еще посмотрел на работу наших местных фотографов на школьных дискотеках. Именно тогда и появилась мечта стать фотографом», — рассказывает Роман.

Начинал он как все: снимал животных, птиц, природу, друзей — все то, что его окружало. Но в маленьком городке не разгуляешься, привычную и обыденную картину сложно подать так, как в крупном мегаполисе. Попытался было попасть в местную фотошколу, но его не взяли. На какое-то время энтузиазм угас, камера осталась пылиться на полке.

Затем был переезд в Уфу, поступление в топливно-энергетический колледж. Там Роман снова вспомнил о хобби — купил новенький объектив в надежде, что он поможет «поднять его мастерство». Учился фотографии по статьям и роликам в интернете и снова вспомнил про фотошколу, где прошел курс «Основы фотографии».

«Дело пошло лучше, но все равно чего-то не хватало. Учеба в колледже занимала почти все время, и фотографировал я немного», — добавляет он.

* * *

После учебы Роман вернулся домой, в родной город. Родители надеялись, что сын пойдет работать по специальности, то есть заниматься монтажом и технической эксплуатацией промышленного оборудования. Но парень грезил о профессии фотографа.

«Родители считали, что на фотографии я много не заработаю. Советовали взяться за более полезное и перспективное, на их взгляд, занятие. Но никогда не отказывали мне в помощи и всегда поддерживали. Я им очень благодарен за все! Но твердо решил, что буду двигаться в другом направлении, и переехал в Челябинск. С этого и начался мой путь в качестве фотографа в большом городе», — вспоминает Роман.

* * *

Как это часто бывает, на ранних этапах карьеры молодой человек брался за разные заказы. Снимал и за 1000 рублей, и бесплатно на условиях TFP (взаимовыгодного сотрудничества между фотографом и моделью), знакомился с новыми людьми и рассказывал о себе. Старался перенимать опыт у более опытных коллег, проходил курсы и мастер-классы у известных фотографов. Таких как Максим Добрый, Валентин Блох, Макс Баев...

А затем Роман Зуев случайно наткнулся на объявление в соцсетях, где говорилось, что требуется фотограф в Night2Day — клубные фоторепортажи ночных тусовок казались заманчивым и интересным вариантом. А еще вспомнил, что когда-то в юности хотел снимать школьные дискотеки.

«Сначала была стажировка, месяц-два ходил с фотографами из штата на мероприятия, учился. Попал в основной штат, и вот уже около восьми лет у меня любовь к репортажному жанру! Снимаю концерты, бизнес-встречи, конференции, премии, корпоративные мероприятия, юбилеи, фестивали и мероприятия любого формата», — добавляет Роман.

* * *

Постоянное стремление учиться новому привело Романа к нейросетям. После курсов по мобильной съемке и монтажу он увидел курс по нейротехнологиям и загорелся. Перспективное направление, которое повсеместно внедряют в разных сферах.

Идея создать уютный «вязаный» ролик пришла из тренда, который Роман увидел в соцсетях. Работа состояла из нескольких этапов. На первом из них нужно было выбрать фотографии узнаваемых городских локаций. Затем прогнать их через нейросети так, чтобы получились симпатичные «вязаные» их версии.

Здесь важно задать правильный и нужный промпт — то есть текстовый запрос к нейросети, это — самая важная и ответственная часть. Ну а завершить все тем, чтобы оживить полученный результат с помощью ИИ.

«Многие думают, что нейросеть — это волшебная кнопка и делается все за пару кликов. На самом деле это долгий процесс, методом проб и ошибок нужно пройти десятки генераций, чтобы добиться желаемого результата. Я сам по себе перфекционист, критично подхожу к своим работам. И если не устраивает качество — долго и упорно ищу наилучший для себя вариант», — признается Роман.

* * *

Он надеялся на то, что его работа получит отклик у горожан. Идея-то хорошая, добрая. И все же был приятно удивлен, когда за 2—3 дня видеоролик «Вязаный Челябинск» в соцсетях собрал более 500 тысяч просмотров.

Сейчас Роман не выбирает между фотографией и нейросетями. Они для него не конкуренты, а союзники, дополняющие друг друга. Он не строит далеких планов, предпочитая творить здесь и сейчас.

P. S. И конечно, мы не могли просто так отпустить Романа. Бросили ему творческий вызов — показать нашу редакцию в модном вязаном стиле. Смотрите, как он видит журналистские будни изнутри!

Фото: Людмила Ковалева (ИА «Первое областное»)

Видео: Роман Зуев