/ Фото пролетающей над городом кометы поделились челябинцы

Необычную вспышку в небе заметили челябинцы. Загадочный отсвет в темное время суток напоминал комету с длинным хвостом. Вспышку тут же сфотографировали, а снимок разместили в соцсетях, призывая разгадать происхождение отсвета.



Комета над Челябинском — вернулась в годовщину. — подписал фото его автор Станислав Твердохлеб.

Однако внимательные горожане, изучив фотографию, сразу разгадали природу вспышки. По их словам, светилась всего лишь стрела крана, установленного на стройплощадке.

Напомним, что 6 лет назад 15 февраля над Челябинском пролетел метеорит. Он упал прямо в озеро Чебаркуль, наделав немало шума. В Челябинске оказались повреждены здания. Сейчас все восстановлено, а метеорит стал еще одним символом южноуральской столицы. Его осколок хранится в Краеведческом музее.