/ «Яркая вспышка, и тут вылетает окно». Как в Челябинск метеорит прилетал

Политик, журналист, спасатель, фотограф, ученый и студент вспоминают 15 февраля 2013 года.

В годовщину падения космического болида сайт «Первый областной» попросил очевидцев события вспомнить, как каждый из них провел утро 15 февраля 2013 года. Мы специально поговорили с разными людьми, которых объединяет только то, что их работа так или иначе требовала сиюминутной реакции на крушение болида. Это политик, журналист, спасатель, фотограф, ученый и студент самого пострадавшего от метеорита вуза, ЮУрГУ.

В первые часы после падения горожане не знали, чего и бояться. Боялись скорее неизвестности, которая рождала множество невероятных слухов.



Я был в тот день в загородном доме, а там такой хороший вид из окна, что небо ничего не закрывает. Когда наверху появилась вспышка, я как раз подошел посмотреть в это окно. И понял — что-то падает, явно какое-то небесное тело. Через какое-то время почувствовал удар, и после него стало ясно, что это не какой-то там самолет. Сам факт происходящего удивил, но так как я не представлял, что происходит, событие особо не напугало. В доме выбило одно из окон, я заделал его брезентом и поехал в ЮУрГУ. Вот там была уже удручающая картина — стекла на полу, а на лестнице встретил девушку в окровавленном пуховике, видимо, порезало осколками. Все студенты участвовали в расчистке помещений от разбитых окон. Паники среди них не было, была скорее атмосфера страха неизвестности. Убирались долго, некоторые волонтеры потратили на это несколько дней. Выбило как никак более тысячи окон.Студент ЮУрГУ Юрий Мещеряков.

Чтобы хоть как-то развеять сомнения, все ждали официальных комментариев от властей.



Я на тот момент уже был депутатом Государственной Думы, поэтому находился в Москве, там была работа в рамках пленарных заседаний. Когда узнал о новостях из Челябинска, то, как и любой другой, сразу позвонил родителям, спросил, все ли в порядке. Они, к счастью, не находились во время падения в том эпицентре, где стены потрескались и окна вылетели. Потом позвонил помощникам. Сказал, чтобы открыли все приемные и готовились к приему граждан, которые пострадали от метеорита. Всеми силами старались помочь людям, ведь многие остались без окон и ремонта. Приезжали даже из Копейска, по всей области были серьезные ситуации. То, что это был именно метеорит, я знал с самого начала — первые заголовки новостей в Москве были именно такие. Это потом уже пошли разные конспирологические теории, за которые и самим журналистам потом было стыдно. Казалось бы, событие было небольшим, метеорит упал за несколько минут. Но последствия принес на несколько лет вперед. Только в прошлом году торжественно сдали последний объект, пострадавший от падения, — это спортзал в селе Миасское Красноармейского района. Владимир Бурматов, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Не менее важным было то, что о метеорите скажут сотрудники МЧС.



Этот день сложно вычеркнуть из памяти. Была пятница, крайний рабочий день, утреннее время… Солнце светило, у всех было хорошее настроение и никаких сложных задач перед нами тогда не стояло. Все поручения выполнили, никаких ЧП не происходило. И вот, яркая вспышка. Удивились, переглянулись друг с другом. Никто ничего не понял, поэтому дальше стали заниматься служебными делами. И тут вылетает окно! Причем несколькими секундами ранее у этого окна стоял сотрудник пресс-службы! Я сразу позвонил жене, которая была дома с нашим четырехмесячным ребенком. Оказывается, я ее только разбудил! Она не слышала даже ударной волны — вот как крепко спят, когда ребенок дает отдохнуть. А на работе тем временем начали разбираться в произошедшем. В первые минуты проверенной информации нигде не было, ни у жителей, ни у сотрудников МЧС. По телефону сообщали разное — кто-то утверждал, что это был самолет, и сейчас крыло этого самолета лежит возле магазина «Самоделкин» на перекрестке Плеханова и Российской. Потом на пару часов телефоны вообще перестали работать. Мы собрали пресс-конференцию на пожарно-технической выставке, которая тоже пострадала от падения. Так и стояли, на фоне выбитых окон. Совсем недавно, 20 января, назначили нового исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС по Челябинской области, и сразу же ему предстояло такое испытание боем. Оперативный штаб работал у нас 9 дней. В первую ночь я вообще не спал, во вторую удалось подремать часа два. Потому что постоянно работали, вставляли окна и восстанавливали тепловой контур в социально значимых объектах — школах, детских садах, больницах. А сами на работе недели две после этого сидели с окнами, которые заклеили только газетами. Народу переболело много! На восстановительных работах нам помогало множество волонтеров из соседних областей. Один из них мне рассказал, что накануне падения метеорита ему приснился сон, что он уезжает в Челябинск. А у него здесь ни родных, ни знакомых, сам не понял почему это Челябинск ему снится. А сон-то в итоге вещим оказался.

Начальник пресс-службы МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

Проблемы со связью, о которых упомянул Егор, были и у сотовых телефонов, и у городских. Также не выдерживали новостные сайты, на которые заходили чуть ли не каждую секунду в ожидании новой информации.



Мы тогда работали в кабинете, окна которого выходили на многоэтажную парковку. Выезжающие машины часто светили фарами нам по окнам, так что тем утром, когда была вспышка за окном, я даже не отреагировала — думала, что очередной водитель с дальним светом. Но все вокруг забеспокоились, мы вышли в коридор — и тут здание тряхнуло, из вентиляционных отверстий повалила пыль, но все подумали, что это дым. Всех погнали на улицу. Я как-то сразу поняла, что опасности нахождения в здании нет, все рвалась назад, но меня не пускали охранники и сотрудница отдела кадров. Ну раз на рабочее место нельзя, прозванивали МЧС, полицию, знакомых, которые были на улице. В общем, когда удалось уговорить, чтобы меня в здание пустили, бросилась к компьютеру и срочно отписала новость про подозрительный объект, благо, на тот момент по знакомым удалось выяснить, что объект улетел далеко от Челябинска, и это явно не падающий самолет (именно самолет был первой версией). «Первый областной» по сути первым выставил новость про падение метеорита, и обеспокоенные южноуральцы начали читать эту новость. В общем, сайт не выдержал всеобщей паники, и сервер упал. На 2 недели. Даже оставшись без сайта, мы понимали, что людям нужна информация, и отписывали материалы в группе Вконтакте.Дарья Батовкина, журналист.

Главным источником информации, помимо официальных лиц, были обычные жители Челябинска, которые охотно делились со СМИ своими фото и видео из разных районов города. А фотография челябинского фотографа, которую она сделала в первые минуты после падения, добралась даже до газеты Washington Post, а журнал TIME включит ее в список «Самые удивительные кадры — 2013».



Я увидела очень яркий свет, как будто восход солнца прошел в ускоренном темпе. Отодвинула штору на окне, и в небе на моих глазах что-то взорвалось и пронеслось дальше. Такое я видела только в спецэффектах к боевикам. Первая мысль была, что это самолет или ракета, но никак не метеорит! Сразу после взрыва я как-то автоматически бросилась за камерой в другую комнату. Когда вернулась к окну, в небе остался только белый дымовой след. Я сделала пару кадров и пошла на балкон, искать обзор получше. И в эти секунды дом начало трясти, как при землетрясении. На последнем толчке со шкафов полетела пыль, и на балконе распахнулось окно. Меня это все жутко напугало, руки тряслись, в голове металась сумасшедшая мысль: нас бомбят! Очень жутко не знать, что происходит и как реагировать на происходящее! На балконе я сделала несколько кадров, один из которых взяли сначала местное информагентство, затем мне позвонил шеф-фотограф московского бюро Associated Press. Уже через них мой снимок попал в ведущие мировые информационные сайты и газеты.Катерина Пустынникова, фотограф, автор самого знаменитого снимка метеорита.

Само собой, болид стал предметом интереса многих южноуральских ученых. Один из них, Сергей Николаевич Замоздра, даже впоследствии напишет о нем книгу. Даже в день падения, несмотря на всеобщий страх, первым делом он принялся анализировать небесное тело.

Сидел в своем рабочем кабинете, как вдруг вспыхнул яркий свет. Выглянул в окно, а там остывающий огненный след. Сразу понял, что это болид, потому что за несколько месяцев до этого рассказывал студентам о болидах, показывал их фотографии. Побежал в другую сторону корпуса, чтобы посмотреть на вторую половину следа и удостовериться, а потом к ректору — сообщить. Сначала ведь все думали, что это самолет рухнул. А когда я уже созвонился с коллегой, и мы обсуждали предполагаемые размеры болида, до ЧелГУ дошла ударная волна. Окна затряслись, а я подбежал и пытался рукой удержать дрожащее окно. Причем понимал же, что поранит меня сильно, если разобьется! Но обошлось. Окно пластиковое было, а вот окна похуже все сломались. По корпусу студенты бегали возбужденные, кричали, что хоть что-то интересное наконец произошло. Преподаватели многих студентов начали отпускать домой, чтобы они поскорее проверили, нет ли повреждений в квартирах. А специалисты уже вовсю встречались и делились оценками, что это за болид и куда он улетел. Думали, что размером он несколько метров, а полетел в сторону Миасса или Чебаркуля. Так все в итоге и получилось!Сергей Замоздра, доцент кафедры физической науки ЧелГУ, автор книги о метеорите.