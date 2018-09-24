/ Челябинцы делятся кадрами очищенных от мусора дворов

Для полного порядка нужна еще неделя.

В челябинских дворах действительно становится чисто. Например, на прошлой неделе во дворе за городской администрацией мусорные баки были переполнены, сегодня же все вывезено. Радуются возвращению к прежнему графику уборки и жители Металлургического района. Читатели сайта «Первый областной» поделились видео и фото преображения площадки с мусорными контейнерами.

Во дворе с пятницы не вывозили мусор, к понедельнику образовались целые кучи. В бак уже не помещалось, так что выбрасывали рядом. А через пару часов все убрали, сработали оперативно, даже мешки вокруг собрали. Так что все решается, нужно было только подождать. — поделилась с сайтом «Первый областной» челябинка.

Напомним, что на маршрутах, которые обслуживает МУП «ГорЭкоЦентр», все пришло в норму. Контейнеры меняют на новые, водители запомнили пути проезда, так что теперь мусор вывозят в прежнем режиме. Те дворы, за которые отвечало ООО «ГорЭкоЦентр+», сейчас остаются в эпицентре проблемы. Но городские власти взяли все под строгий контроль. По их словам, через 10 дней челябинцы забудут о пока еще актуальной проблеме.