Двадцатый в России мультимедийный парк «Россия - моя история» открылся в Челябинске

Изучать науку о прошлом теперь станет намного интереснее.

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В Челябинске состоялось открытие уникального мультимедийного парка «Россия — моя история». Это значимое событие не только для Челябинска, но и для всего Южного Урала.

Мультимедийный парк в Челябинске стал 20-м в России, но уже претендует на звание самого лучшего. Выставка заняла более семи тысяч квадратных метров.

В церемонии открытия приняли участие представители культурных ведомств со всего Уральского федерального округа. С торжественным словом выступил глава региона Алексей Текслер.

«Рад приветствовать всех на открытии этого замечательного исторического мультимедийного парка „Россия — моя история“. Лучшие историки нашей страны работали над событийным рядом, над контентом экспозиции. От Рюриковичей до нынешних, современных дней. Также рад, что лучшие наши краеведы занимались региональным компонентом этой экспозиции», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что важно знать и помнить историю, ведь ее уроки дают нам ориентиры на бадущее. По мнению Алексея Текслера, историю молодому поколению нужно передавать современными способами, используя новейшие технологии. Мультимедийный парк отвечает этому требованию.

«Для меня лично это первый парк, который я посетил. Я хочу сказать, что у меня и сын сегодня просился, но понятно было, что будет достаточно сложно все ему показать. Поэтому в ближайшее время мы с сыном и с супругой сюда придем отдельно», — рассказал Алексей Текслер.

«Россия — моя история» — это интерактивный учебник. Самые важные страницы нашей летописи будут оживать благодаря современным технологиям. Тысячи единиц мультимедийной техники, интерактивные познавательные игры, анимация, цифровые реконструкции. Все это ждет посетителей парка. Кстати, здесь будет интересно как детям, так и взрослым.

«Мне очень понравился парк „Россия — моя история“, так как там все интерактивно, можно самому потрогать, изучать, читать. Сейчас современным детям и подросткам не очень нравится книги листать, а там можно самому все посмотреть», — рассказывает школьник Дима.

В экспозицию вошли четыре раздела: Рюриковичи, Романовы, От великих потрясений к Великой победе 1917-1945, Россия — Моя история 1945-2016. Кроме того, челябинский парк дополнен региональной составляющей: информация об Аркаиме, исторических событиях на Южном Урале, знаменитых людях, прославивших наш край.