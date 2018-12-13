/ Более полумиллиарда рублей инвестируют в развитие и поддержку предпринимательства Челябинской области

Это в 4 раза больше средств, чем было направлено в этом году.

В 2019 году в Челябинской области будет реализовываться федеральный нацпроект, разработанный Министерством экономического развития РФ. Его региональную составляющую утвердили на VIII Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», которая прошла в Челябинске.

В рамках проекта Челябинской области из федерального бюджета будет направлено 432,5 миллиона рублей. Эта сумма превышает выделенные в 2018 году средства в четыре раза. Кроме того, губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил из региональной казны 182 миллиона рублей в качестве софинансирования.

Наша задача — увеличить долю занятых в малом бизнесе, чтобы все больше людей нашли себя в этой сфере. В прошлом году на поддержку малого и среднего бизнеса Челябинской области было направлено 108,2 миллиона рублей, в 2019 году сумма превысит 432 миллиона рублей. С учетом софинансирования — свыше полумиллиарда рублей получит малый бизнес. Средства, которые мы инвестируем, должны помочь южноуральцам начать свое дело, а тем, кто бизнес уже организовал, дальше его развивать. — отметил глава региона.

Сейчас перед Челябинской областью стоит задача увеличить количество предпринимателей малого и среднего бизнеса до 558 тысяч человек. Проект по развитию для федеральной комиссии представил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. Он рассчитан на шесть лет. За это время доля малого и среднего предпринимательства (МСП) во внутреннем региональном продукте Челябинской области увеличится до 32,6% (на сегодняшний день она равна 28,6%).

Главной составляющей нацпроекта является «Акселерация субъектов МСП». Мы ставим себе задачу охватить услугами «Территории Бизнеса» всех предпринимателей области. Увеличивать охват мы будем за счет открытия филиалов в муниципальных образованиях. К 2024 году, я думаю, мы перевыполним запланированное значение по доле получивших услуги. — прокомментировал Сергей Смольников.

На проект планируется направить 3 миллиарда рублей, участие бюджета Челябинской области в проекте составляет 23%. Увеличение федерального финансирования области обусловлено тем, что инициативы, введенные в регионе — эффективны. Так, Челябинская область является одним из лидеров по поддержке малого и среднего бизнеса. Первым в России в области открылся МФЦ «Территория бизнеса», который позволяет предпринимателям получать услуги по консультированию и решению проблем бизнеса в одном месте.