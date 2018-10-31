/ Супруга совладельца ЧЭМК сохранила место в списке Forbes

Ее доход оценили в 180 миллионов долларов.

В списке самых богатых женщин России осталась Людмила Антипова, супруга совладельца ЧЭМК Юрия Антипова. Она вошла в рейтинг Forbes на 23 позиции как частный инвестор. Доход Людмилы Антиповой оценили в 180 миллионов долларов. В ее активах значится 25% группы «Ариант».

В 1995 году супруг Людмилы Антиповой вместе с партнером Александром Аристовым основал группу «Ариант», название которой составлено из первых слогов их фамилий. В группу входит винный холдинг «Ариант», предприятия ЧЭМК, «Кузнецкие ферросплавы» и Серовский завод ферросплавов, агрокомпания и сеть мясных магазинов «Ариант». В семье трое взрослых сыновей, учившихся в Европе и США и участвующих в развитии «Арианта». Сама Людмила Антипова на пенсии и не принимает участия в управлении группой. — сообщает Forbes.

Отметим, что Людмила Антипова третий год подряд оказывается в рейтинге богатейших женщин. В 2016 году она была на 11 строчке рейтинга с состоянием в 170 миллионов долларов, в 2017 году Forbes поместил Людмилу Антипову на 16 строчку с состоянием в 160 миллионов долларов.