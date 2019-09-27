Жаловаться на переполненные контейнеры челябинцы смогут в приложении

Сообщения будут поступать напрямую региональному оператору.

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Жителям Челябинска теперь не нужно искать, к кому обратиться, если на контейнерной площадке накопился мусор. Чтобы пожаловаться региональному оператору, понадобится лишь смартфон, на котором будет установлено специальное приложение с сервисом «Вывоз мусора».

«Данное приложение актуальное, оно интерактивно. Часто бывают такие моменты, когда контейнеры переполнены, но не все люди знают, куда обратиться. Сообщение будет отправлено напрямую региональному оператору, в нем будет содержаться адрес, где есть проблемы, и фотография. По этим сообщениям региональный оператор будет выстраивать график», — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

У регионального оператора уже есть своя система онлайн-мониторинга контейнерных площадок. На карте все они подсвечиваются разными цветами в зависимости от состояния.

«Есть три вида точек: зеленые, красные и желтые. Если точка красная, это значит, что мусоровоз еще не доехал до контейнерной площадки. Если точка желтого цвета, то там какие-то вопросы существуют. Например, если на площадке 5 контейнеров, то мусоровоз должен поднять 5 раз контейнеры. Если с контейнером что-то произошло и мусоровоз просто не может его поднять, то цвет будет желтый. Если щелкнуть по зеленой точке, то можно будет увидеть фотографии, как она выглядела до того, как приехал мусоровоз, и после», — объяснил сайту «Первый областной» пресс-секретарь «Центра коммунального сервиса» Сергей Жеребин.

Жалобы из приложения, поступающие в ЦКС, обрабатываются операторами. Они отмечают, что заявка принята, и связываются с перевозчиком. Так устанавливается причина, по которой контейнеры не смогли освободить, например, если доступ к площадке был ограничен или заставлен автомобилями. Также перевозчик говорит, когда машина будет повторно отправлена по данному адресу.