Кто богаче? Компании Челябинской области вошли в рейтинг Forbes

Лидирует среди южноуральских фирм ММК.

Журнал Forbes Russia опубликовал рейтинг двухсот крупнейших компании в России. В списке оказались пять фирм и предприятий из Челябинской области.

На 16-ом месте в федеральном рейтинге стоит Магнитогорский металлургический комбинат. Совет директоров ММК возглавляет Виктор Рашников, гендиректор — Павел Шиляев. Выручка предприятия за 2018 год составила 516 миллиардов рублей.

Группа «Мечел» оказалась на 25 месте. Ее основной актив — Челябинский металлургический комбинат, а годовая выручка — 312,6 миллиардов рублей. Председателем совета директоров является Игорь Зюзин, а генеральным директором — Олег Коржов.

Немного отстает в списке розничная сеть «Красное&Белое». Она расположилась на 29-ом месте с выручкой в 301 миллиард. Фирма за год поднялась на 6 строчек. Сейчас компания находится в процессе слияния с другим гигантом рынка в России — «Диски».

50-ое место в рейтинге заняла группа ЧТПЗ. Ее главные акционеры — Андрей Комаров и Александр Федоров. Заработало предприятие 178 миллиардов рублей. А на 153-ем месте (плюс 18 позиций) оказался Челябинский электрометаллургический комбинат. Его выручка — 60,1 миллиарда рублей.