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Вода поющего фонтана затопила площадь Революции в Челябинске

На место выехали подрядчики.
сегодня в 19:36
  |  Общество

Площадь Революции в Челябинске залило водой. Огромные лужи разлились вечером сегодня, 18 мая. Вода частично покрыла пешеходную зону и проезжую часть на проспекте Ленина.

Как будто ливень прошел. Три ремонтника сидят возле места аварии. Кажется, какая-то проблема с водоводом. — сообщили сайту «Первый областной» очевидцы.

В МУП ПОВВ пояснили, что вызов к ним поступал, и бригада выезжала на место. Оказалось, что организация никак не причастна к течи. Проблема возникла на водоводе поющего фонтана неподалеку от площади.

Заявка поступила в 17:01, выезжали на проверку течи из колодца. Выяснилось, что течь из колодца не на сетях МУП ПОВВ, а на водоводе, который проложен на фонтан. Вызвали подрядчиков, которые занимаются его обслуживанием. — прокомментировали в МУП ПОВВ.

Сейчас на месте работает ремонтная бригада. Время устранения неполадок не уточняется. По данным местных жителей, фонтан продолжает свою работу.

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