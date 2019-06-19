/ Коммунальную аварию в Металлургическом районе засняли челябинцы

Струя воду била по проезжающим рядом машинам.

Коммунальная авария произошла 18 июня на улице Мира в Металлургическом районе Челябинска. Струя воды вырвалась из трубы прямо на проезжую часть. Видеозапись инцидента сняли очевидцы и опубликовали в одной из групп во «ВКонтакте».

Челябинцев уже ничем не удивить, особенно фонтаном в одном из районов в города. На ЧМЗ произошла коммунальная авария: на улице Мира прорвало трубу. — гласит пост в сообществе «Регион 74 | Челябинск».

На кадрах видео заметно, что поток воды бьет по проезжающим рядом машинам. В МУП ПОВВ сайту «Первый областной» подтвердили факт аварии.

Авария была на водоводе, повреждения на задвижке, диаметром 200. Работал наш водоканал сети включили в 19:40 аварию устранили. — рассказали сайту «Первый областной» в диспетчерской МУП ПОВВ.

Меж тем жители Челябинска в комментариях к видеозаписи назвали это бесплатной автомойкой. Другие же отметили, что ситуация повторяется на этом участке каждый год.