/ Фонограмма отключилась у Лады Дэнс на концерте в Магнитогорске

Певице пришлось покинуть сцену.

С размахом отметили День строителя в Магнитогорске. На праздник пригласили звезд советской и российской эстрады, особенно все ждали выступления Лады Дэнс. Однако в самом начале у певицы неожиданно отключилась фонограмма. Лада Дэнс не растерялась — допела куплет, пошутила со зрителями, пытаясь заполнить паузу. Но заминка вышла длительной.

Ладе Дэнс вместе с подтанцовкой пришлось покинуть сцену. Но народ был в праздничном настроении, так что восприняли это нормально. Сразу же вышли на сцену ведущие, начали заводить толпу. Понятно, что без эксцессов не обошлось, особо буйные зрители полезли на сцену. Одного мужчину увела в итоге полиция. Потом аппаратуру настроили, и Лада Дэнс исполнила еще 4 песни, уже без сопутствующих проблем. — поделилась с сайтом «Первый областной» местная жительница Людмила.

В городской администрации объяснили, что технические проблемы возникли у екатеринбургской компании, которая организовывала концерт.