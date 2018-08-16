/ Завершается строительство разделительной дамбы в Магнитогорске

Проект позволит снизить нагрузку на водоём.

В завершающий этап вступает строительство разделительной дамбы в Магнитогорске. Проект является частью программы ММК по сокращению объёма сбрасываемых вод. Дамба позволит максимально изолировать водохранилище города от влияния металлургического комбината. Планируется, что объем сбрасываемых вод сократится в 11 раз: с 52 тысяч кубических метров в час до 4,5 тысяч.

Ключевым элементом реконструкции является строительство разделительной дамбы в акватории Магнитогорского водохранилища между Казачьей переправой и Южным переходом. В настоящее время практически закончен намыв дамбы, завершены строительные работы по водовыпуску с теплого канала ТЭЦ в оборотную часть резервуара-накопителя, а также работы по строительству подпорной бетонной стенки под Южным мостом. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ММК.

Сейчас рабочие укрепляют берег дамбы. Кроме того, практически закончились работы по строительству водопропускного устройства. Уточняется, что трубы, которые будут подпитывать дамбу, оснастят специальными средствами защиты от рыб. В скором времени начнутся работы по строительству системы водовыпуска с регулировкой сбросов в водохранилище города, состоящих из трёх трубопроводов диаметром 1200 и 1400 мм.

Стоимость проекта составляет около 660 миллионов рублей. Завершить возведение дамбы планируется к октябрю этого года. Предполагаемый срок эксплуатации сооружения — 50 лет. Кроме того, по окончанию строительных работ планируется озеленение дамбы и выпуск в водохранилище рыбы.