Еще 120 миллионов рублей направит правительство в Фонд развития промышленности региона

Эти средства позволят поддержать предприятия в период распространения COVID-19.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение об увеличении финансирования Фонда развития промышленности региона. 120 миллионов рублей, направленные в Фонд в рамках допфинансирования, позволят оказать поддержку предприятиям в непростой период распространения COVID-19.

«По поручению губернатора Алексея Текслера в период эпидемии фонд оказывает дополнительную поддержку промышленным предприятиям и кластерам Челябинской области в виде предоставления субсидии на модернизацию действующего производства (до 20 миллионов рублей на одно предприятие). Фонд разработал и реализует программу „Противодействие эпидемическим заболеваниям“. По программе профинансированы уже два проекта на общую сумму 18 миллионов», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, что Фонд развития промышленности Челябинской области был создан в 2016 году. За четыре года было осуществлено финансирование 27 проектов, предприятия получили займы на сумму в 3,3 миллиарда рублей. 11,9 миллиардов рублей было привлечено в экономику региона.