Фонари в виде огромных настольных ламп вернули в центр Челябинска

Необычные арт-объекты установлены напротив входа в публичную библиотеку

В среду, 23 декабря, подрядчик повторно установил фонари в виде огромных настольных ламп на площадке у входа в Челябинскую областную универсальную научную библиотеку, сообщает пресс-служба мэрии.

Необычные арт-объекты появились на проспекте Ленина еще в ноябре. Тогда корпус конструкций был яркого красного цвета, что вызвало у челябинцев ироничные шутки: «красные фонари да еще у публички».

Шутки, видимо, посчитали обидными, и фонари отправили на доработку. Назад настольные лампы, их еще называют торшерами, вернулись преображенными.

«Подрядчик устранил все выявленные недостатки. Теперь металлические абажуры зеленого цвета. А сами торшеры, которые были красными, стали черными», — говорят в городском Комитете дорожного хозяйства.

Предполагается, что светильники будут работать круглогодично.

А вам какой вариант нравится больше?