В Челябинске начали благоустраивать сквер «Молодёжный»

Первый этап работ заключается в сносе и восстанавливающей высадке зелёных насаждений.

В Челябинске продолжаются работы по реконструкции городских скверов. К первому этапу работ приступил подрядчик в сквере «Молодёжный», расположенном в Тракторозаводском районе. Для начала в нём будут снесены аварийные и сухие деревья, удалены пни и расчищено место от кустарников. Все работы в рамках контракта были согласованы в городском управлении экологии и природопользования и МКУ Административно-технической инспекции Челябинска. Вырубленные зелёные насаждения будут компенсированы посадкой новых растений.

«Согласно контракту срок выполнения работ 1 этапа — до середины декабря 2020 года, включая восстанавливающую посадку деревьев из хвойных и лиственных пород в количестве 50 штук (ель колючая, вяз обыкновенный, яблоня лесная, клён остролистный, лох серебристый и узколистный, ива белая шаровидная, липа разнолистная, боярышник колючий, дуб черешчатый „Пендула“); вывоз спиленных деревьев и утилизацию древесных отходов», — прокомментировали ход работ в городской мэрии.

Администрация района ежедневно контролирует ход работ в сквере «Молодёжный».

Второй этап благоустройства запланирован на май 2021 года. В его рамках на территории будет создано общественное пространство, комфортное и привлекательное для местных жителей.