Луноход, космонавты и Юрий Гагарин: каким будет ледовый городок в Челябинске

Власти города презентовали компьютерную визуализацию.

В Челябинске в полную силу готовятся к празднованию Нового года. Красочной подсветкой и иллюминацией украшаются городские улицы, возводятся интересные объекты, напоминающие жителям о предстоящем празднике.

В том числе главным украшением Челябинска станет ледовый городок. Эту достопримечательность уже возводят — сейчас на площади Революции работают плотники, которые готовят доски для будущих горок. К слову, городок в этом году будет посвящён космосу, ведь в 2021 году исполняется 60 лет с первого полёта Юрия Гагарина за пределы Земли. Тематику выбрали сами горожане в голосовании на портале «Активный житель 74».

Сегодня, 3 декабря, пока стройматериал для будущего ледового городка вырезают из застывшей глади Первого озера, власти Челябинска презентовали жителям компьютерную визуализацию «космической» площади.

«В центре города расположатся скульптуры, горки, тоннели и фотозоны, посвящённые звёздному пространству. Всего смонтируют около 40 ледовых композиций. В центре ледового городка расположится аттракцион „Космическая станция“ — игровой комплекс, состоящий из площадки, четырёх горок, пяти арочных светодиодных конструкций и четырёх арок из композитного материала», — прокомментировали ролик в мэрии города.

Для любителей покататься будут работать сразу восемь горок. Также все желающие смогут «побродить» по «космическим» лабиринтам, а по периметру одного из них — самого большого — установят светодиодные шары, символизирующие девять планет солнечной системы.

«В ледовом городке установят четырнадцать скульптур на космическую тематику. Это ракета, луноход, космонавты, инопланетяне, коньки, Снегурочка на спутнике, Гагарин, колодец желаний, инопланетная семья и другие», — добавляют в администрации Челябинска.

Не забыли и о самом главном — световая композиция «Падающий метеорит» также украсит центральный ледовый городок Челябинска. Откроется космическая сказка уже 25 декабря.