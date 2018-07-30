/ Акинфеев и волк Забивака поселились на футбольной клумбе в Магнитогорске

Создатель цветника называет себя самым преданным болельщиком.

Футбольная клумба цветет в поселке Димитрова в Магнитогорске. Создал ее местный житель и председатель поселка Анатолий Костин. Он признался, что давно является футбольным фанатом, но никогда не думал, что мировое первенство по этому виду спорта пройдет на родине. Свою радость мужчина выразил в оформлении клумбы.

Если сказать, что я болельщик, это ничего не сказать. В этом году мне исполнилось 60 лет, и мир подарил мне Чемпионат по футболу. Я начал работу в середине мая, делал клумбу около полутора месяцев. Сначала в воротах был испанский вратарь, но после сейва Акинфеева он сменился российским. Все делалось подетально. То заборчик выпиливать, то тележку делать. Супруга высаживала цветы, а оформление я взял на себя. Такой повод жалко было упустить. — поделился с сайтом «Первый областной» Анатолий Костин.

На клумбе есть не только голкипер, но и ворота, которые он защищает. Волк Забивака, символ чемпионата, притаился за тележкой. Из цветов решили высадить васильки, астры и петуньи, последние цветут несколько раз за лето. Есть и альпийская горка, которую привыкли видеть на лужайках в России.

В поселке есть и другая футбольная площадка. Возле магазина поставили ворота, и там вечерами пинает мяч и молодежь, и старшие жители Димитрова.