/ Рейтинговое агентство Fitch Ratings высоко оценило работу Бориса Дубровского

Компания отметила взвешенную бюджетную политику правительства.

Крупное международное рейтинговое агенство Fitch Ratings, входящее в «Большую тройку» рейтинговых агентств мира, высоко оценила бюджетную работу губернатора Бориса Дубровского и правительства Челябинской области. Проанализировав работу региона в национальной и иностранной валюте, аналитики Fitch Ratings присвоили нашей области рейтинг «BBB-», присвоив им в прогнозе статус «стабильные».

Правительство области проводит взвешенную бюджетную политику и придерживается консервативной практики управления долгом, о чем свидетельствуют исторически низкие уровни госдолга и хорошие бюджетные показатели. Правительство также демонстрирует консервативный подход к всплескам поступлений от налога на прибыль организаций, используя избыток денежных средств для выплаты рыночного долга и обеспечивая сбалансированность бюджета, — говорится в заключении Fitch Ratings.

Борис Дубровский прокомментировал прогнозы экспертов, подчеркнув, что оценка свидетельствует о высокой кредитной способности бюджета Челябинской области.

К концу года мы имеем низкий уровень долга и хороший текущий баланс. Подтверждение агентством финансовой стабильности Южного Урала говорит о том, что мы успешно реализуем бюджетную и долговую политику, — добавил руководитель региона.

В свою очередь, министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын отметил, что прогноз Fitch Ratings дает объективную финансово-экономическую картину области.

В большей степени рейтинг строится на анализе бюджетных показателей — доходы, расходы, госдолг, текущий баланс бюджета и другие. Чем выше рейтинг, тем выше способность региона исполнять свои обязательства даже при возникновении рисков в экономике. Банкам и инвесторам он позволяет оценить надежность вложения своих средств, создает для этого благоприятные условия. Сегодня Челябинская область входит в число десяти регионов, имеющих рейтинг Fitch на уровне суверенного рейтинга России, — подчеркнул министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Напомним, ранее Борис Дубровский сообщил, что успехи Челябинской области в области экономики позволили не только сохранить ключевые льготы для пенсионеров, но и выплатить повышенное пособие в размере 700 рублей. Также руководитель региона поручил правительству выполнить ряд работ к 85-летию региона, среди которых улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических трудностей, развитие инфраструктуры региона, отдельные проекты обновления общественного транспорта региональной столицы и благоустройства дворов, а также реализация программ здорового образа жизни и заботы о детях. Отметим, Челябинская область получает оценку кредитоспособности с 2009 года: сначала рейтинг присваивало агентство Standard & Poor’s, с 2012 года это делает Fitch Ratings.